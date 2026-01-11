Abel Ferreira analisa estreia de Marlon Freitas e comenta mercado do Palmeiras

“Em quatro dias, (os jogadores) demonstraram essa dinâmica de jogo. Gostei muito, fiquei muito feliz pela dinâmica que vi. De jogadores novos, só temos um: o Marlon. Ele vai nos trazer maturidade, experiência e pausa no jogo” disse o técnico, que seguiu elogiando o meio-campista: “Foi uma grande contratação. Estou muito contente por trazer um jogador com esta qualidade. Que vai acrescentar não só liderança, porque saíram (Marcos) Rocha, Mayke, Zé Rafael, Rony, Luan… Uma equipe também é feita de experiência, malandragem e cobrança. Queremos isto este ano”.

Abel Ferreira gostou da atuação do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa , na estreia da equipe no Paulistão 2026. O treinador considerou o curto tempo de pré-temporada (apenas quatro dias) na análise. O técnico do Verdão ainda aproveitou a resposta para elogiar a estreia de Marlon Freitas, único reforço do Verdão para a temporada até o momento.

Marlon Freitas é o único reforço do Palmeiras para a temporada 2026 até o momento. Mesmo recém-chegado, o volante fez sua estreia já entre os titulares do Verdão, ao lado do jovem Larson, e foi bem. Segundo dados do “Sofascore”, o meio-campista acertou 96% dos passes que tentou na partida (45 de 47 tentativas). Além disso, 90% desses passes foram no campo de ataque.

Abel detalhou busca do Palmeiras por reforços

Por fim, Abel analisou o elenco do Palmeiras e revelou se a equipe ainda busca reforços nesta janela. O treinador, no entanto, despistou e utilizou um discurso já conhecido dos torcedores quando o assunto é contratações no Verdão: “Equipes como o Palmeiras nunca estão fechadas para nada. O Palmeiras é uma equipe que está sempre em construção e, se houver oportunidades de ajustar as posições que entendemos que devemos ajustar, vamos fazer. Não vamos contratar por contratar, temos um elenco super qualificado, com opções”.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), quando encara o Santos pela segunda rodada do Paulistão. O jogo acontece na Arena Barueri, casa do Verdão nos primeiros jogos do ano, enquanto o Allianz Parque finaliza a troca do seu gramado.