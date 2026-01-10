Vojvoda elogia “encaixe” de Gabigol em reestreia e adota cautela sobre retorno de Neymar ao Santos

Treinador, contudo, não esconde entusiasmo após vitória na abertura do Paulistão e projeta dupla quando o camisa 10 estiver em condições de jogo

Após o triunfo por 2 a 1 na Vila Belmiro, o treinador argentino elogiou o desempenho do atacante, agora dono da camisa 9, ressaltando que ele se adapta perfeitamente à proposta de jogo da equipe. Vojvoda ainda revelou entusiasmo com a possibilidade de formar uma dupla ofensiva entre Gabigol e Neymar, projetando um ataque de peso para o Peixe.

Na estreia do Santos pelo Campeonato Paulista, marcada pela vitória de virada por 2 a 1 sobre o Novorizontino , o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a atuação de Gabigol, que voltou a vestir a camisa do clube e deixou sua marca no placar.

“Encaixou bem o estilo de jogo da equipe com o do Gabigol, que é um jogador determinante dentro da área e demonstrou isso hoje (sábado). É um jogador ganhador, que tem estrela especial em partidas importantes, em estreias também. Quanto ao dia a dia, ele se somou rapidamente ao grupo, se dá bem com os meninos”, iniciou o treinador argentino.

“É importante ter jogadores que conheçam o clube, e Neymar e Gabigol conhecem muito. Neymar ano passado, quando tinha gente que duvidava, em momentos difíceis, fisicamente baleado, ele pegou a bandeira de decidir. Eu quero o máximo dos dois. Que não dividam nada e sim multipliquem. Será trabalho da comissão fazer com que eles rendam o máximo possível para ajudar o Santos”, acrescentou.

Vojvoda: recuperação de Neymar dentro do esperado

Em relação ao camisa 10, que ainda trata uma lesão no joelho esquerdo, Vojvoda evitou estipular uma data para o retorno aos gramados. Entretanto, assegurou que a recuperação do craque está em evolução de forma positiva e dentro do esperado.

“Neymar está bem, e eu estou feliz, porque vejo que ele está feliz. Ele estava fazendo trabalho de bicicleta, e suando muito, um trabalho realmente forte. Eu sei o que todo o Brasil espera de Neymar, mas eu espero para o Santos. E está se recuperando em velocidade boa” prosseguiu.