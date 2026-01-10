Vitória de Guimarães x Braga: Onde assistir escalações e arbitragem

O Dérbi do Minho é um jogo de rivalidade extrema e, pela primeira vez, decidirá um título. Quem vencer será campeão da Taça da Liga de Portugal / Crédito: Jogada 10

Vitória de Guimarães e Braga decidem a Taça da Liga de Portugal neste sábado (às 17h de Brasília). Este confronto, o Dérbi do Minho, traz rivalidade centenária. No histórico, o Braga soma 64 vitórias, contra 61 do Vitória e 35 empates. Mas este será o maior jogo da história por um motivo especial. Afinal, as equipes jamais disputaram uma final nacional. Por isso, há expectativa dobrada para este jogo, que será em campo neutro, no Estádio Municipal de Leiria, e que tem todos os ingressos esgotados.

Para o Braga, que é a quarta força do futebol português depois dos três grandes (Benfica, Sporting e Porto), o triunfo levaria o time ao tetracampeonato da competição. Afinal, venceu em 2012/13, 2019/20 e 2023/24. Já o Vitória tenta o primeiro título e sua primeira conquista desde a Taça de Portugal de 2012/13. A torcida do Vitória de Guimarães é famosa por ter uma das mais fanáticas — e das mais violentas — de Portugal. Ambos eliminaram gigantes nas semifinais deste que é o terceiro torneio em importância no país (atrás do Campeonato Nacional e a Taça de Portugal). Enquanto o Vitória mandou para casa o Sporting numa virada incrível com dois gols nos acréscimos (2 a 1), o Braga venceu o Benfica por 3 a 1. Onde assistir Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem a partir das 17h (de Brasília). Como chega o Vit ória de Guimarães Na coletiva desta sexta-feira, o técnico do Vitória, Luis Pinto, disse que confia em um bom resultado neste jogo histórico:

“Sabemos que este jogo é especial. Não queremos, de todo, desmerecer a importância do jogo, nem nos colocar de lado. Vamos fazer parte do dérbi mais histórico que existe entre estas duas equipes, que é o primeiro que vai decidir um título e em campo neutro. Enfim, vai ser um dérbi diferente de todos os que já foram vividos”, disse, para completar: “Queremos ter como identidade a crença. Se algo de menos positivo acontecer durante o jogo, seja em qualquer momento, precisamos ter a capacidade de reagir e manter-nos focados no que realmente importa. E fomos capazes de fazer isso nas semifinais e quartos de final da competição. Espero que este sábado seja ser um dia histórico para a cidade de Guimarães.” Em relação ao time, Luis Pinto mantém um mistério que só será definido uma hora antes do jogo: se começará o ataque com Chuchu Ramírez ou Nelson Oliveira. Embaló, de volta ao elenco, deve ficar no banco.

Como chega o Braga Do lado bracarense, o técnico Carlos Vinces descarta favoritismo de seu time, dizendo que o time tem de saber viver os momentos do jogo que não vão estar a seu favor, reagir às adversidades e ter uma mentalidade muito forte para dar a melhor versão e conquistar o tetra. “O Braga tem mais troféus que o Guimarães na história? Sim. Mas é um jogo diferente, com uma energia especial, uma final, um dérbi. Tudo o que aconteceu no passado não serve para nada, mesmo o nosso bom jogo com o Benfica na semifinal não conta para nada.” No Braga, no entanto, não há mistério. O treinador mantém a base e está contente com o ataque formado por Ricardo Horta, Gharbi e Fran Navarro, este último recém-chegado, emprestado pelo Porto. Assim, Zalazar deve atuar um pouco recuado ou até mesmo ceder a vaga a Gorby.