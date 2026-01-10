Vitória de Guimarães vira sobre Braga e, pela primeira vez, é campeão da Taça da Liga

Na inédita final entre os rivais do Minho, os Conquistadores fazem 2 a 1 com gols de Samu e Ndoye e tornam-se o sétimo clube a erguer o troféu / Crédito: Jogada 10

O Vitória de Guimarães fez história neste sábado (10/1) ao levantar, pela primeira vez, a Taça da Liga de Portugal. A equipe derrotou o rival Braga por 2 a 1, em Leiria, de virada, com mais um gol decisivo de Alioune Ndoye. Na primeira final entre os dois clubes do Minho, o Braga saiu na frente logo aos 17 minutos, com Dorgeles, em cobrança de falta. O Vitória reagiu na etapa complementar: Samu empatou de pênalti aos 14 minutos do segundo tempo, e Ndoye, que já havia sido destaque na semifinal contra o Sporting, marcou o gol da virada aos 38 minutos.

O Braga, que buscava o quarto troféu em sua sexta final, ainda teve a chance de levar a decisão para os pênaltis. Entretanto, Zalazar desperdiçou uma cobrança aos 56 minutos da segunda etapa, parando na defesa do goleiro Charles. Leia mais notícias de Futebol Internacional Campanha histórica O título coroa, portanto, uma trajetória marcada por reviravoltas. Nas quartas de final, o Vitória já havia surpreendido ao derrotar o líder da Primeira Liga, Porto, por 3 a 1, fora de casa. Agora, além de suceder o Benfica — maior campeão da competição, com oito conquistas — o clube se torna o sétimo a erguer a Taça da Liga em 19 edições. Este é o terceiro troféu nacional da história do Vitória de Guimarães: antes, o time havia vencido a Supertaça Cândido de Oliveira em 1988 e a Taça de Portugal na temporada 2012/13.