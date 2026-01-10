Vídeo: jogador agride colega do próprio time durante amistoso

Vídeo: jogador agride colega do próprio time durante amistosoKevin Behrens empurrou o colega de time Georgios Koutsias, no amistoso do Lugano (Suíça) contra o Viktoria Plzen, da Chéquia
Um episódio de violência marcou o amistoso entre Lugano (Suíça) e Viktoria Plzen (Chéquia). O atacante Kevin Behrens, do time suíço, agrediu o próprio companheiro de equipe, Georgios Koutsias, em um lance que não apresentou relação direta com a disputa de bola.
A situação ocorreu enquanto os jogadores executavam uma ação de pressão defensiva. No entanto, em vez de seguir o movimento coletivo, Behrens alterou abruptamente sua trajetória e partiu em direção a Koutsias. Como resultado, o companheiro foi atingido de forma brusca e caiu após o contato violento.
Veja o vídeo:
Kevin Behrens (Lugano, ex Union Berlin, Wolfsburg) griff einen seiner Teamkollegen in Testspiel gegen Viktoria Plzeň. pic.twitter.com/IkYet6GYqV
— MartySGDDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente