Tota brilha na estreia pelo Pouso Alegre após dois anos de suspensão

Após dois anos de suspensão pela Penalidade Máxima, Gabriel Tota voltou e marcou o segundo gol na vitória do Pouso Alegre sobre o Cruzeiro
Gabriel Tota teve uma tarde de redenção neste sábado, 10/1. Após cumprir dois anos de suspensão por causa de manipulação de resultados e apostas, ele voltou a campo. Entrou no intervalo do jogo em que o Pouso Alegre enfrentou o Cruzeiro, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro; seu time já vencia por 1 a 0, gol de Alexandre Pena. Aos dez minutos, Tota recebeu um passe de Romarinho, curiosamente outro jogador que voltava de suspensão pela mesma Operação “Penalidade Máxima”. Então, ele viu o goleiro Otávio adiantado e mandou de fora da área, um golaço.

No fim da partida, ele não escondeu a alegria de conseguir voltar a jogar.

“Agradeço muita resiliência por voltar depois de dois anos e fazer um gol no Mineirão. É velocidade enorme e saber aproveitar a oportunidade. Foi um tempo difícil, apanhei bastante, mas dei a volta por cima. Colhi frutos e vamos em busca de novos objetivos”, disse Tota, que chegou a ser comerciante e jogar partidas da várzea e da Kings League para ganhar algum dinheiro durante o período em que ficou afastado.

Tota lembrou que tem uma mística:

“Sempre que estreio, faço gol e ajudo a equipe a sair com um resultado positivo. Desta vez não foi diferente.”, disse ele, que defendeu Rio Preto, Novorizontino, Mirassol e Juventude na carreira.

Entenda a Penalidade Máxima e a situação de Gabriel Tota

Curiosamente, o Pouso Alegre teve em campo dois jogadores que foram punidos pela Operação Penalidade Máxima, que descobriu uma série de atletas que manipulavam resultados para favorecer apostadores nas Bets, e que voltaram aos gramados após dois anos de suspensão: Romarinho e Gabriel Tota.

Tota, em 2023, defendia o Juventude e foi pego ao tentar influenciar um colega a receber cartão amarelo para favorecer apostadores. Inicialmente foi banido do futebol, mas recorreu e a pena ficou em 720 dias de punição. Romarinho viveu  situação bem parecida. Ele foi o pivô de toda a operação: defendia o Vila Nova-GO e induziu companheiros a cometer pênaltis. Inicialmente, foi banido do futebol, mas recorreu, e sua pena também ficou em 720 dias, assim como a de Tota. E não é que foi Romarinho quem deu o passe para o golaço de Tota?

