Tite não confirma se escalará o time A do Cruzeiro contra a Tombense

No fim da partida, o Cruzeiro, com um time muito alternativo, perdeu na estreia do Mineiro para o Pouso Alegre por 2 a 1. Tite elogiou o comportamento da Raposa, apesar dos erros que levaram à derrota. Ele não deixou claro se fará mudanças na equipe para o jogo da próxima rodada, na quarta-feira, contra a Tombense. Na prática, Tite não pretende queimar alguns garotos com potencial.

“Não sei quais serão as respostas dos atletas, e não é o momento de dizer que eles vão voltar por causa de um mau resultado. É preciso analisar o desempenho: um atleta pode jogar mal uma vez, mas isso não significa que deve ser descartado. Temos que dar confiança e calma à equipe titular”, disse Tite, que afirmou que, para um atleta da base ganhar experiência, precisa estar em campo, e sua opção por colocar garotos era a melhor”, disse o comandante cruzeirense.

“Estou chateado pelo resultado, considerando a circunstância e sabendo da maturidade dos atletas, que jogaram mesmo com apenas sete dias de trabalho. O resultado não foi bom, mas a formação dos atletas acontece dessa maneira. Murilo, por exemplo, entrou no lugar do Matheuzinho com desenvoltura, enfrentando uma adversidade, e teve uma oportunidade de mostrar seu potencial”, concluiu.

Tite: “É o que sei fazer”

Sobre seu retorno após 16 meses de período sabático, Tite comentou que está pronto para uma nova fase e espera, pelo menos, mais alguns anos de trabalho em alto nível.