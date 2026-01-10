Tensão no Galo: torcida protesta, e Hulk abre o jogo sobre permanência

Atacante é cobrado antes do treino na Cidade do Galo, rebate acusações e afirma que nunca pediu para deixar o clube

O camisa 7, inclusive, adotou uma postura conciliadora, desceu do carro e dialogou diretamente com a torcida. O atacante respondeu aos questionamentos sobre os rumores envolvendo sua permanência no Atlético para a temporada e, contudo, negou qualquer postura de rompimento com o clube.

O Atlético viveu momentos de tensão na manhã deste sábado (10), na porta da Cidade do Galo, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Antes do início do treino, dezenas de torcedores cobraram explicações dos jogadores e Hulk foi o principal alvo, já que nos últimos dias seu nome foi envolvido em uma possível transferência para o Fluminense.

Hulk disse ainda que sempre manteve o compromisso profissional, se apresentou na data marcada e participou de todos os treinamentos.

“Uma coisa vocês podem ter certeza. O que acontecer, a verdade vocês vão saber, vocês vão saber. Eu não me manifestei em nenhum momento, apenas deixei bem claro que nada do que foi dito foi verdade. Me disseram que me prometeram a chave do clube e nada disso foi feito. Sou muito profissional e muito homem”, disse.

‘Pode sair, fica à vontade’

Um torcedor manifestou ainda insatisfação com a SAF do clube e disse que Hulk poderia deixar o clube. “Você é um dos maiores ídolos da torcida, mas ninguém está acima do clube. Se a SAF estiver errada, vamos cobrar. Prometeram muito (a diretoria) e não cumpriram nada. Pode sair, fica à vontade”, afirmou.

Hulk, por fim, foi categórico ao rebater o torcedor e negar qualquer iniciativa para deixar o clube. “Vou falar um negócio para vocês. Não fui eu que me coloquei no mercado. Não fui eu”, completou.