Sfera x Fluminense, pela Copinha: onde assistir

A partida terá duas opções de transmissão ao vivo. No YouTube, torcedores poderão acompanhar o Tricolor das Laranjeiras no canal da X Sports. Na TV aberta, o confronto também será exibido na Record.

Já classificado para o mata-mata da Copinha, o Fluminense enfrenta o Sfera neste domingo (11), às 11h, pela terceira e última rodada do Grupo 25 do maior torneio de base do Brasil, em Santana de Parnaíba. O Tricolor acumula seis pontos em duas rodadas e está em primeiro lugar. Do outro lado, o time paulista está na terceira colocação, com um ponto, e ainda pode avançar na competição.

Panorama das equipes

O empate em 3 a 3 entre Água Santa-SP e Sfera-SP, após vitória dos Moleques de Xerém sobre o Brasiliense, selou a vaga tricolor nas eliminatórias. Como já está na próxima fase, o Tricolor das Laranjeiras pode até perder, mas busca garantir o primeiro lugar. Além disso, o time ainda não sofreu gols na competição. Aliás, o gol vaga foi do colombiano Palacios, primeiro estrangeiro a defender o clube em 48 edições na competição.

“Representar o escudo do Fluminense e dar alegria aos meus familiares e amigos, que me apoiam, é uma oportunidade muito grande. Estou feliz com o apoio da torcida, que está sempre presente. Agora é seguir guerreando”, disse.

Do outro lado, o Sfera precisa de uma vitória simples sobre o Fluminense e ainda um tropeço do Brasiliense. Caso seja empate entre o Jacaré e Água Santa, a decisão da classificação do segundo lugar terá definição nos critérios de desempate.

Regulamento

A Copinha, aliás, tem sete fases, sendo a primeira de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times têm divisão em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, eles jogarão entre si dentro do grupo em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25.