São Paulo negocia a contratação de meia do Boca Juniors

Kevin Zanón está no clube xeneize desde 2024 e entrou na mira do Tricolor, que busca repor a saída de Rodriguinho para o Bragantino / Crédito: Jogada 10

Em busca de reforços para a temporada, o São Paulo tenta a contratação de Kevin Zanón, de 24 anos. O meia, que atuou nos dois últimos anos pelo Boca Juniors, recebeu o aval do técnico Hernán Crespo e do departamento de scout do Tricolor, de acordo com a “ESPN”. O São Paulo entrou em contato com os Xeneizes e iniciou as negociações com o staff do meia, que possui compromisso com os argentinos até o fim de 2028.