São Paulo negocia a contratação de meia do Boca Juniors

Kevin Zanón está no clube xeneize desde 2024 e entrou na mira do Tricolor, que busca repor a saída de Rodriguinho para o Bragantino
Em busca de reforços para a temporada, o São Paulo tenta a contratação de Kevin Zanón, de 24 anos. O meia, que atuou nos dois últimos anos pelo Boca Juniors, recebeu o aval do técnico Hernán Crespo e do departamento de scout do Tricolor, de acordo com a “ESPN”.

O São Paulo entrou em contato com os Xeneizes e iniciou as negociações com o staff do meia, que possui compromisso com os argentinos até o fim de 2028.

O Tricolor tenta um empréstimo com o Boca Juniors, mediante pagamento de um valor pela cessão. No entanto, o clube do Morumbis tem a concorrência de equipes de fora do país, o que atrapalha um possível acerto.

Zanón chegou ao Boca em 2024. Em sua primeira temporada, disputou 46 partidas, com seis gols e sete assistências. Em 2025, marcou quatro vezes em 33 partidas.

O jogador chegaria para ocupar o lugar de Rodriguinho, negociado com o Red Bull Bragantino por R$ 18,7 milhões por 70% dos direitos econômicos, e de Oscar.

