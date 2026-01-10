São Paulo envia lista de inscritos para o Paulistão sem Rodriguinho; veja os nomes

Meia não foi inscrito neste momento pelo Tricolor por estar em negociação avançada para atuar pelo Red Bull Bragantino / Crédito: Jogada 10

O São Paulo inscreveu 25 jogadores na Lista A do Campeonato Paulista, divulgada pela Federação Paulista de Futebol para a primeira rodada do Estadual. Assim, para a primeira fase da competição, o Tricolor pode colocar 35 nomes, preenchendo as vagas até o dia 13 de fevereiro. Para as quartas de final do Paulistão, a lista de 35 atletas pode sofrer quatro substituições. Aliás, o São Paulo estreia neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Maião, contra o Mirassol. No entanto, para a primeira rodada, o clube não inscreveu o meia Rodriguinho. Afinal, ele tem venda encaminhada para o Red Bull Bragantino.

Além dos incluídos na Lista A, o regulamento do Estadual permite um número ilimitado de nomes para a Lista B. Dessa maneira, para figurar nela, o atleta precisa ser cria da base do clube há pelo menos seis meses e ter entre 16 e 21 anos (nascido em 2005). Neste primeiro momento, o Tricolor inscreveu seis jogadores nesta relação, entre eles o lateral-direito Maik e o atacante Lucca, que atuaram no ano passado no elenco profissional. Em recuperação de lesão grave em um dos joelhos, o atacante Ryan Francisco não consta entre os inscritos do São Paulo até o momento. Veja os inscritos pelo São Paulo na Lista A Goleiros: Rafael, Carlos Coronel e Young

Rafael, Carlos Coronel e Young Laterais : Cédric, Enzo Díaz e Wendell

: Cédric, Enzo Díaz e Wendell Zagueiros: Arboleda, Alan Franco, Sabino, Ferraresi e Rafael Toloi,

Arboleda, Alan Franco, Sabino, Ferraresi e Rafael Toloi, Meio-campistas : Alisson, Luan, Bobadilla, Danielzinho, Negrucci, Hugo Leonardo, Marcos Antônio e Pablo Maia

: Alisson, Luan, Bobadilla, Danielzinho, Negrucci, Hugo Leonardo, Marcos Antônio e Pablo Maia Atacantes: Lucas Moura, Luciano, Calleri, Ferreira, Tapia e André Silva Lista B (base) Goleiro : Felipe Preis

: Felipe Preis Laterais : Maik e Nicolas

: Maik e Nicolas Meia : Pedro Ferreira

: Pedro Ferreira Atacantes : Lucca e Paulinho

