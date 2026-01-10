Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo envia lista de inscritos para o Paulistão sem Rodriguinho; veja os nomes

Meia não foi inscrito neste momento pelo Tricolor por estar em negociação avançada para atuar pelo Red Bull Bragantino
O São Paulo inscreveu 25 jogadores na Lista A do Campeonato Paulista, divulgada pela Federação Paulista de Futebol para a primeira rodada do Estadual. Assim, para a primeira fase da competição, o Tricolor pode colocar 35 nomes, preenchendo as vagas até o dia 13 de fevereiro.

Para as quartas de final do Paulistão, a lista de 35 atletas pode sofrer quatro substituições. Aliás, o São Paulo estreia neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Maião, contra o Mirassol. No entanto, para a primeira rodada, o clube não inscreveu o meia Rodriguinho. Afinal, ele tem venda encaminhada para o Red Bull Bragantino.

Além dos incluídos na Lista A, o regulamento do Estadual permite um número ilimitado de nomes para a Lista B. Dessa maneira, para figurar nela, o atleta precisa ser cria da base do clube há pelo menos seis meses e ter entre 16 e 21 anos (nascido em 2005). Neste primeiro momento, o Tricolor inscreveu seis jogadores nesta relação, entre eles o lateral-direito Maik e o atacante Lucca, que atuaram no ano passado no elenco profissional.

Em recuperação de lesão grave em um dos joelhos, o atacante Ryan Francisco não consta entre os inscritos do São Paulo até o momento.

Veja os inscritos pelo São Paulo na Lista A

  • Goleiros: Rafael, Carlos Coronel e Young
  • Laterais: Cédric, Enzo Díaz e Wendell
  •  Zagueiros: Arboleda, Alan Franco, Sabino, Ferraresi e Rafael Toloi,
  • Meio-campistas: Alisson, Luan, Bobadilla, Danielzinho, Negrucci, Hugo Leonardo, Marcos Antônio e Pablo Maia
  • Atacantes: Lucas Moura, Luciano, Calleri, Ferreira, Tapia e André Silva

Lista B (base)

  • Goleiro: Felipe Preis
  • Laterais: Maik e Nicolas
  • Meia: Pedro Ferreira
  • Atacantes: Lucca e Paulinho

São Paulo

