São Paulo atropela Real Soccer e avança com 100% de aproveitamento na Copinha

Jogo ficou marcado por golaços de Felipe e imposição do Tricolor com a posse de bola / Crédito: Jogada 10

O São Paulo venceu o Real Soccer por 6 a 1 neste sábado (10), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha 2026. Os gols do Tricolor foram marcados por Matheus Menezes, (duas vezes, aos oito e aos 31 minutos de jogo), Renan, Felipe (aos 26 e 29 da segunda etapa, respectivamente) e Paulinho (também duas vezes, aos 37 e aos 46 do segundo tempo). Pedro Henrique descontou para os donos da casa no primeiro tempo, aos 25 da etapa inicial. Com este resultado, o São Paulo avança para a segunda fase da Copinha com 100% de aproveitamento. O primeiro adversário da equipe na fase mata-mata será a Portuguesa, vice-líder do Grupo 20 do torneio. A FPF (Federação Paulista de Futebol) ainda não divulgou local, data e horário do confronto.

Como foi o primeiro tempo de São Paulo x Real Soccer? Já classificado para a segunda fase da competição, o técnico Allan Barcellos escalou time alternativo para o último jogo do São Paulo na fase de grupos da Copinha. Ainda assim, o Tricolor se impôs em um jogo marcado pelas disputas intensas e entradas duras. Logo aos sete minutos de jogo, João Pedro, do Real Soccer, puxou Guilherme Reis, matou contra-ataque do time do Morumbi e levou cartão amarelo, em lance que daria o tom do confronto. Mais organizado com a posse de bola, o São Paulo abriu o placar poucos minutos depois, aos oito minutos: Matheus Menezes recebeu cruzamento do lado direito, acabou travado na primeira finalização, mas aproveitou a sobra para marcar seu primeiro gol no jogo. Com vantagem no placar, o Tricolor usou a posse de bola para controlar o jogo e envolver o Real Soccer. Entretanto, os donos da casa empataram o duelo aos 25 minutos do primeiro tempo, com um chutaço de Pedro Henrique. Após ligação direta da defesa para o ataque, o atleta aproveitou a sobra da jogada aérea e arriscou de fora da área, no cantinho do goleiro João Nazari. Curiosamente, minutos antes, durante a pausa para hidratação, o técnico do Real Soccer, Toninho Cobra, pediu que seus jogadores trabalhassem mais a bola com passes curtos e evitassem os lançamentos. O gol, no entanto, não foi suficiente para interromper o domínio do São Paulo. Ainda no primeiro tempo, Matheus Menezes voltou a balançar as redes, após receber passe de Renan dentro da área. Assim, o São Paulo foi para o intervalo em vantagem no placar.

Chuva de gols do São Paulo na segunda etapa A vantagem no placar e o controle da posse de bola levou o São Paulo a construir uma goleada tranquila na segunda etapa, com inúmeras de chances de gol perdidas. O gol que “abriu a porteira” saiu aos 26 minutos, quando Renan tocou por cima do goleiro adversário após rebote do chute de Gustavo Miranda. Dois minutos depois, João Pedro, que tomou o primeiro cartão amarelo do jogo, foi expulso após receber a segunda advertência. No lance seguinte, Felipe, que entrou na segunda etapa, marcou o primeiro dos seus dois golaços, em cobrança de falta por cima da barreira. Era o quarto gol do Tricolor no jogo. Nos últimos minutos, Paulinho aproveitou cruzamento na segunda trave e empurrou para dentro do gol com as travas da chuteira, ampliando o placar do jogo. Mas o melhor lance do jogo aconteceria apenas nos acréscimos, quando Felipe marcou seu segundo gol no jogo de bicicleta, recebendo passe ajeitado dentro da área.

PAULINHO DE BICICLETA QUE GOLAÇOOOOOO MINHA NOSSA SENHORA pic.twitter.com/o9YKB4bC3P