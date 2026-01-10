Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos, mesmo desfalcado pelo time principal, fecha fase de grupos da Copinha com campanha perfeita

Santos, mesmo desfalcado pelo time principal, fecha fase de grupos da Copinha com campanha perfeita

Peixe faz 2 a 1 no São-Carlense de virada, neste sábado (10), em São Carlos, e termina a primeira fase do torneio com 100% de aproveitamento
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos garantiu neste sábado (10), em São Carlos, a terceira vitória consecutiva na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O triunfo por 2 a 1 sobre o Grêmio São-Carlense, de virada, assegurou ao Peixe a liderança do Grupo 16 com nove pontos e 100% de aproveitamento, mesmo sem contar com quatro atletas convocados recentemente para o elenco profissional por Juan Pablo Vojvoda: Vinicius Lira, Gustavo Henrique, Pepê Firmino e Mateus Xavier.

O Real Brasília ficou em segundo lugar, após vencer o União Cacoalense por 3 a 0, e também avançou. Já o São-Carlense, com a derrota, deu adeus à competição.

O Peixe enfrentará o segundo colocado do Grupo 15, que ainda será definido entre Ferroviária, Cuiabá e Quixadá. Enquanto os garotos seguem na Copinha, o elenco principal estreia no Campeonato Paulista neste mesmo sábado, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro.

Santos mostra poder de reação

Apesar de os comandados de Vinícius Marques iniciarem melhor, no campo de ataque, quem abriu o placar foi o São-Carlense. Aos nove minutos, Christian aproveitou erro do zagueiro Contreras e bateu na saída do goleiro Pedrão. O empate veio pouco depois. Aos 14’, Pedro Assis se antecipou à defesa adversária e serviu Felipe Laurindo, que só completou para o gol. Aos 36′, Benício cobrou falta com precisão e virou o jogo para o Peixe, sem chances para o goleiro Mikael.

Na etapa final, o São-Carlense voltou mais agressivo e até balançou a rede logo no primeiro minuto com Rafael, mas o lance foi anulado por impedimento. O time da casa manteve a pressão, porém sem efetividade. O Santos, com mais controle e experiência, administrou a vantagem até o apito final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar