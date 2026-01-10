Santos, mesmo desfalcado pelo time principal, fecha fase de grupos da Copinha com campanha perfeita

Santos, mesmo desfalcado pelo time principal, fecha fase de grupos da Copinha com campanha perfeitaPeixe faz 2 a 1 no São-Carlense de virada, neste sábado (10), em São Carlos, e termina a primeira fase do torneio com 100% de aproveitamento
O Santos garantiu neste sábado (10), em São Carlos, a terceira vitória consecutiva na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O triunfo por 2 a 1 sobre o Grêmio São-Carlense, de virada, assegurou ao Peixe a liderança do Grupo 16 com nove pontos e 100% de aproveitamento, mesmo sem contar com quatro atletas convocados recentemente para o elenco profissional por Juan Pablo Vojvoda: Vinicius Lira, Gustavo Henrique, Pepê Firmino e Mateus Xavier.
O Real Brasília ficou em segundo lugar, após vencer o União Cacoalense por 3 a 0, e também avançou. Já o São-Carlense, com a derrota, deu adeus à competição.
O Peixe enfrentará o segundo colocado do Grupo 15, que ainda será definido entre Ferroviária, Cuiabá e Quixadá. Enquanto os garotos seguem na Copinha, o elenco principal estreia no Campeonato Paulista neste mesmo sábado, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro.
Santos mostra poder de reação
Apesar de os comandados de Vinícius Marques iniciarem melhor, no campo de ataque, quem abriu o placar foi o São-Carlense. Aos nove minutos, Christian aproveitou erro do zagueiro Contreras e bateu na saída do goleiro Pedrão. O empate veio pouco depois. Aos 14’, Pedro Assis se antecipou à defesa adversária e serviu Felipe Laurindo, que só completou para o gol. Aos 36′, Benício cobrou falta com precisão e virou o jogo para o Peixe, sem chances para o goleiro Mikael.
Na etapa final, o São-Carlense voltou mais agressivo e até balançou a rede logo no primeiro minuto com Rafael, mas o lance foi anulado por impedimento. O time da casa manteve a pressão, porém sem efetividade. O Santos, com mais controle e experiência, administrou a vantagem até o apito final.
