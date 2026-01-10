Roma vence o Sassuolo e sobe na tabela do Campeonato Italiano

No Estádio Olímpico, equipe da capital italiana vence por 2 a 0, gols de Koné e Soule, e chega à terceira colocação do Calcio

Com o resultado, a Roma assume a terceira colocação do Calcio, com 39 pontos, a três da líder Inter de Milão. Contudo, a equipe da capital tem dois jogos a mais. Já o Sassuolo segue em 12º, com 23.

A Roma engatou a sua segunda vitória consecutiva em 2026 ao bater o Sassuolo por 2 a 0, no Estádio Olímpico, neste sábado (10), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Koné e Soule marcaram os gols do triunfo, ambos já na reta final do segundo tempo.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Italiano no próximo fim de semana. O Sassuolo entra em campo no sábado (17) diante do Napoli, fora de casa, às 14h (de Brasília). Já os Gialorrossi têm dois confrontos seguidos com o Torino. Pelo Calcio, joga no domingo (18), fora de casa, também às 14h. Na terça (13), pela Copa Itália, recebe no Olímpico, pelas oitavas de final.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de muita imposição física, com poucas jogadas perigosas e lances de ataque. Assim, a marcação prevaleceu durante os primeiros 45 minutos, o que fez a etapa ter poucas emoções. No entanto, na reta final, a Roma ficou sem o centroavante Ferguson, que saiu lesionado, deixando o time sem referência na área.

Roma deslancha na etapa final

No segundo tempo, a Roma melhorou e passou a impor o seu ritmo em campo, mas o gol não saía. Aliás, Tsimikas perdeu um gol incrível ao finalizar para fora rebote do goleiro Muric. Aos 17, o técnico Gasperini lançou Wesley em campo. O brasileiro ficou no banco por conta de problemas de saúde.

A entrada de Wesley como ala esquerdo movimentou mais o setor ofensivo da Roma, que passou a criar mais. Aos 30 minutos, em jogada bem trabalhada, que saiu do lado direito e terminou dentro da área pela esquerda, Soule cruzou na medida para Koné cabecear, sem chances para o goleiro do Sassuolo.