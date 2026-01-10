Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Richarlison sai machucado, e Tottenham cai para o Aston Villa na Copa da Inglaterra

Spurs perdem por 2 a 1 pela terceira fase e emendam crise de resultados, afinal, já são quatro jogos sem vitória na temporada 2025/2026
No confronto mais aguardado deste sábado (10) pela Copa da Inglaterra, com duas equipes da Premier League, o Tottenham viu sua campanha terminar de forma precoce em seus domínios. Afinal, perdeu por 2 a 1 para o Aston Villa em Londres. O time de Birmingham avança, portanto, para a próxima fase da FA Cup.

Com o resultado desta terceira fase, os Spurs chegam ao quarto jogo consecutivo sem saber o que é vencer na temporada 2025/2026. Já o Villa confirma o bom momento mesmo atuando fora de casa.

Os comandados de Unai Emery construíram a vantagem ainda no primeiro tempo, quando Emiliano Buendía abriu o placar aos 22 minutos, e Morgan Rogers ampliou aos 48′, nos acréscimos. Wilson Odobert descontou para os anfitriões na etapa final, mas a reação não foi suficiente.

Além da eliminação, a equipe dirigida por Thomas Frank ainda teve uma outra má notícia. Isso porque o brasileiro Richarlison sentiu dores intensas e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. O camisa 9, desolado, se dirigiu aos vestiários do Tottenham Hotspur Stadium e pode virar desfalque para as partidas seguintes.

Os londrinos iniciaram a temporada com derrota para o PSG na Supercopa da Europa, antes da eliminação na Copa da Liga inglesa para o Newcastle. Na Premier League, aparecem apenas na 14ª colocação (27 pontos em 21 jogos). Já pela Champions, os Spurs ocupam o 11º lugar da fase de liga (11 pontos em seis partidas).

Resultados da rodada

Cheltenham 0x2 Leicester City
Everton 1(0)x(3)1 Sunderland 
Macclesfield 2×1 Crystal Palace
Wolverhampton 6×1 Shrewsbury
Boreham Wood 0x5 Burton
Burnley 5×1 Millwall
Doncaster 2×3 Southampton
Ipswich 2×1 Blackpool
Manchester City 10×1 Exeter
Sheffield Wednesday 0x2 Brentford
Stoke City 1×0 Coventry City
Newcastle 3(7)x(6)3 Bournemouth
Bristol City 5×1 Watford
Cambridge 2×3 Birmingham
Grimsby 3×2 Weston Super Mare
Tottenham 1×2 Aston Villa

