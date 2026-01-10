Portsmouth x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Portsmouth x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra
Portsmouth e Arsenal se enfrentam neste domingo (11), às 11h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra 2025/26. A bola rola no Fratton Park, em Portsmouth, em partida única valendo vaga na quarta rodada da FA Cup. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida na prorrogação e, se necessário, nos pênaltis.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Copa do Mundo 2026: TikTok se torna parceiro oficial da Fifa para nova cobertura
Como chega o Portsmouth
O modesto Portsmouth já conquistou a Copa da Inglaterra em duas oportunidades e vai tentar fazer história nessa temporada diante do Arsenal, líder da Premier League.
Contudo, o time atravessa um momento ruim na temporada. Isto porque o Portsmouth vem de uma derrota por 5 a 0 para o Bristol City na Championship, a segunda divisão inglesa, e vive uma situação complicada no torneio, ocupando a 21ª posição entre 24 equipes.
Como chega o Arsenal
Por outro lado, o Arsenal chega como maior campeão da história da Copa da Inglaterra com 14 títulos. No entanto, a última conquista do clube londrino ocorreu em 2020, na final contra o Chelsea.
Além disso, o Arsenal tenta aproveitar o bom momento para superar a campanha de 2024/25. Na temporada passada, os Gunners foram eliminados justamente nessa fase da competição, ao serem derrotados nos pênaltis pelo Manchester United.
O Arsenal é o líder isolado da Premier League e tem a liga nacional como principal objetivo na temporada. Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Mikel Arteta poupe seus principais jogadores para a partida deste domingo para preservá-los para o decorrer das competições.
PORTSMOUTH X ARSENAL
Terceira rodada da Copa da Inglaterra
Data e horário: domingo, 11/01/2026, às 11h (de Brasília).
Local: Fratton Park, em Portsmouth.
PORTSMOUTH: Schmid; Delvin, Matthews, Poole e Swanson; Pack, Dozell e Chaplin; Segecic, Blair e Kirk. Técnico: John Mousinho.
ARSENAL: Kepa; White, Salmon, Hincapie e Lewis-Skelly; Norgaard, Merino e Eze; Nwaneri, Madueke e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.
Árbitro: Tony Harrington.
Auxiliares: Steven Meredith e Sian Massey-Ellis.
VAR: –