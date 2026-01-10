Palmeiras recusa oferta de R$ 218 milhões do Napoli por Allan

O assédio do Velho Continente sobre a joia de 21 anos tem sido intenso neste início de 2026. Antes da investida dos italianos, o Zenit, da Rússia, já havia tentado a contratação de Allan com valores inferiores: cerca de 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) fixos, mais os mesmos 5 milhões de euros em variáveis. A diretoria palestrina também rechaçou prontamente essa primeira tentativa. As informações sobre os bastidores e valores foram divulgadas inicialmente pela “Espn” e confirmadas pelo “ge”.

O Palmeiras continua a demonstrar força financeira e rigidez no mercado de transferências ao blindar seus principais ativos. Desta vez, a diretoria alviverde recusou uma proposta astronômica do Napoli, da Itália, pelo meia-atacante Allan. O clube europeu formalizou uma oferta de 35 milhões de euros fixos (cerca de R$ 218,7 milhões na cotação atual), além de mais 5 milhões de euros em bônus por metas (R$ 31,2 milhões). O pacote total poderia chegar a quase R$ 250 milhões, mas o Verdão disse “não”.

Palmeiras quer manter Allan

A recusa do Palmeiras baseia-se em dois pilares fundamentais traçados pela gestão. O primeiro é o financeiro: o clube entende que Allan atingiu um patamar de valorização de elite e estipulou uma régua alta para qualquer negociação. A meta é realizar uma venda nos moldes das operações de Endrick e Estêvão, aceitando conversar apenas por valores que superem a casa dos 40 milhões de euros (R$ 250 milhões). O clube acredita que o potencial do atleta justifica essa pedida recorde.

O segundo pilar é a ambição esportiva. Internamente, a comissão técnica e a diretoria avaliam Allan como uma peça “muito importante” e insubstituível no atual desenho tático. O Palmeiras prioriza a conquista de títulos em 2026 e não vê espaço para liberar um titular absoluto neste momento da temporada, independentemente do lucro imediato que a venda traria.

A valorização de Allan reflete seu desempenho em campo. O meia-atacante encerrou 2025 em alta, sendo decisivo para a classificação do clube à final da Libertadores. Curiosamente, ele subiu das categorias de base como um nome menos badalado em comparação a outros garotos da mesma geração, mas conquistou seu espaço com consistência e trabalho.

No ano passado, Allan disputou 54 jogos, marcou três gols e contribuiu com seis assistências, terminando o ano como titular incontestável. O atleta chegou ao Palmeiras em 2019, ainda no sub-15, vindo do Figueirense. Desde então, empilhou taças em todas as categorias de formação antes de brilhar no profissional.