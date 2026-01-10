Palmeiras faz jogo protocolar e vence a Portuguesa em estreia no Paulistão

Com vantagem no placar e um jogador a mais, o Verdão adotou postura pragmática e segurou o resultado / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras venceu a Portuguesa por 1 a 0 neste sábado (10), no Canindé, na estreia das equipes no Paulistão 2026. O único gol do jogo foi marcado por Luighi, aos oito minutos da segunda etapa. Este resultado coloca o Verdão na terceira posição da tabela do Paulistão, pelo menos até o início dos demais jogos da rodada, que acontecem neste domingo (11). A Portuguesa, por sua vez, vira a noite na 15ª posição, na zona do rebaixamento. Vale lembrar que o Paulistão deste ano tem formato diferente dos anteriores, inspirado na Uefa Champions League (saiba mais clicando aqui).

A partida marcou a estreia de Marlon Freitas, o único reforço do Palmeiras até o momento, com a camisa do clube. O volante saiu jogando entre os titulares e teve boa atuação. A qualidade de passe do jogador, no entanto, não foi suficiente para trazer mais criatividade ao time de Abel Ferreira na primeira etapa, marcada pelas poucas chances de gol. Primeiro tempo sem criatividade Apesar de intenso, o primeiro tempo do jogo foi marcado pela falta de criatividade das duas equipes. A primeira grande chance do jogo foi da Portuguesa, aos sete minutos de jogo, quando Igor Torres desviou cruzamento de Zé Vitor. A finalização, no entanto, foi para fora. Três minutos depois, a Lusa chegou de novo, dessa vez após erro de saída de Carlos Miguel. O goleiro recebeu passe de Murilo e errou a devolução, entregando a bola nos pés de Renê. O jogador se atrapalhou com a bola, caiu no gramado e desperdiçou a jogada. Mesmo com posse de bola, o Palmeiras mostrava dificuldade para criar jogadas. As primeiras finalizações do Verdão vieram de fora da área, dos pés de Sosa, sendo uma delas em cobrança de falta rasteira. O lance mais perigoso do time de Abel Ferreira ocorreu aos 42 minutos do primeiro tempo. No lance, Sosa carregou a bola e passou para Jefté após ultrapassagem. O lateral cruzou rasteiro para Maurício, mas o meia finalizou mal e isolou a bola. O empate sem gols representou bem o nível das duas equipes na primeira etapa. Expulsão da Portuguesa muda a cara do jogo Na volta do intervalo, Abel Ferreira fez três alterações: tirou Murilo, Jefté e Allan, e colocou Bruno Fuchs, Khellven (Giay passou a atuar pelo lado esquerdo) e Andreas Pereira. Entretanto, o que mudou o rumo do jogo não foi as trocas do treinador e sim uma expulsão da Portuguesa aos cinco minutos da segunda etapa. Igor Torres errou o tempo da disputa de bola e entrou de sola na perna de Larson. Após consulta ao VAR, o árbitro do jogo, Lucas Canetto Bellote, apresentou o vermelho.

Com um jogador a mais, o Palmeiras abriu o placar praticamente no lance seguinte, em lance iniciado por Maurício. O meia acionou Larson e o jovem volante devolveu com uma bela enfiada de bola entre os defensores da Portuguesa. De frente para o goleiro, Maurício teve a frieza de apenas rolar a bola para Luighi, que aguardava no meio da área para empurrar para o gol e marcar o primeiro gol do Verdão em 2026. Mesmo com um a menos, a Portuguesa manteve sua proposta e incomodou o Palmeiras nos contra-ataques. Primeiro, Maceió tentou finalizar de primeira após lançamento na área, mas furou e desperdiçou a chance. O lance mais perigoso da Lusa veio na sequência: Salomão cruzou na área e Renê se jogou para cabecear. A bola acertou a trave de Carlos Miguel e assustou a torcida do Verdão. Com vantagem no placar e um jogador a mais, o Palmeiras foi pragmático e controlou a partida sem criar novas oportunidades de gol. A postura levou o time de Abel Ferreira a flertar com o empate nos momentos finais do jogo, em especial quando Ewerthon aproveitou cruzamento na segunda trave e cabeceou nas mãos de Calos Miguel. Com mais sorte do que juízo, o Verdão saiu do Canindé com seus primeiros pontos na temporada.