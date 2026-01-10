Palmeiras é condenado por humilhação a torcedor do Flamengo em final no Allianz

Homem que acompanhava a namorada palmeirense foi coagido a vestir camisa do clube e sofreu agressões no estádio

A Justiça do Mato Grosso condenou o Palmeiras a indenizar um casal de torcedores após um episódio de violência e constrangimento vivido no Allianz Parque. O caso envolve um torcedor do Flamengo que passou a ser hostilizado por vestir camiseta preta, durante o clássico na final do Paulistão contra o Corinthians , no estádio.

Thiago e Soraya, moradores de Rondonópolis, viajavam de férias por São Paulo quando decidiram assistir à final. A decisão partiu da moça, palmeirense desde criança, que queria realizar o sonho de ver o time no estádio. Mas a façanha terminou em pesadelo.

Palmeirenses passaram a cercar o casal com xingamentos, que no decorrer da decisão escalonaram para agressões verbais e ameaças de morte. O episódio ganhou repercussão nacional e esteve vinculado em grandes mídias, com críticas à exposição constrangedora ao casal.

“Thiago, vamos embora! Estão falando que vão matar a gente”, recordou Soraya em relato à Justiça sobre o desejo de ir embora ainda no intervalo. Pouco depois, ainda segundo ela, um torcedor voltou a abordá-los para impor uma condição pela permanência no local: usar a camisa do Palmeiras.