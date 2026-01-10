Palmeiras é condenado por humilhação a torcedor do Flamengo em final no Allianz

Palmeiras é condenado por humilhação a torcedor do Flamengo em final no AllianzHomem que acompanhava a namorada palmeirense foi coagido a vestir camisa do clube e sofreu agressões no estádio
A Justiça do Mato Grosso condenou o Palmeiras a indenizar um casal de torcedores após um episódio de violência e constrangimento vivido no Allianz Parque. O caso envolve um torcedor do Flamengo que passou a ser hostilizado por vestir camiseta preta, durante o clássico na final do Paulistão contra o Corinthians, no estádio.
Thiago e Soraya, moradores de Rondonópolis, viajavam de férias por São Paulo quando decidiram assistir à final. A decisão partiu da moça, palmeirense desde criança, que queria realizar o sonho de ver o time no estádio. Mas a façanha terminou em pesadelo.
Palmeirenses passaram a cercar o casal com xingamentos, que no decorrer da decisão escalonaram para agressões verbais e ameaças de morte. O episódio ganhou repercussão nacional e esteve vinculado em grandes mídias, com críticas à exposição constrangedora ao casal.
“Thiago, vamos embora! Estão falando que vão matar a gente”, recordou Soraya em relato à Justiça sobre o desejo de ir embora ainda no intervalo. Pouco depois, ainda segundo ela, um torcedor voltou a abordá-los para impor uma condição pela permanência no local: usar a camisa do Palmeiras.
Justiça condena o Palmeiras
A CazéTV divulgou o vídeo de um dos ataques ao casal — que, inclusive, conta com mais de nove milhões de visualizações. Na saída, torcedores mais distantes ainda tentaram arremessar objetos na direção das vítimas, enquanto outros reforçavam gritos de ameaças.
Um torcedor chegou a dar um tapa na cabeça de Thiago e a roubar seu boné. Diante dos depoimentos, provas e registros, a Justiça entende que houve falha na segurança dentro do Allianz. A decisão baseou-se na Lei Geral do Esporte e o Estatuto do Torcedor, com indenização de R$ 10 mil para cada um.
O Alviverde não se manifestou e, ainda de acordo com a ESPN, responsável pela informação, não deverá se pronunciar futuramente.
