Neymar pai cria sorveteria particular inspirada no Hopi Hari para os netos; veja detalhes

Projeto mobilizou uma logística especial, concluída em cinco dias, e virou um novo espaço de lazer completo na mansão de Mangaratiba

Neymar Pai decidiu combinar um desejo pessoal com os dos netos em umas surpresa para a família na mansão de Mangaratiba , na Costa Verde do Rio. O empresário abriu uma sorveteria exclusiva em casa para Davi, Mavie, Helena e Mel — filhos do camisa 10 do Santos. O craque, aliás, tem aproveitado bastante o local junto com Bruna Biancardi e a família.

A sorveteria funciona em um container todo rosa, com visual lúdico e inspirado nos quiosques do Hopi Hari, em São Paulo. A entrega ocorreu próxima ao Natal e marcou a concretização de um projeto pensado para o lazer das crianças dentro da própria residência da família.

Em apenas cinco dias, a equipe responsável desenvolveu o projeto, montou o quiosque, treinou funcionários para a operação e deixou tudo pronto para uso. A ideia surgiu após um encontro entre o empresário e o CEO da empresa em um evento esportivo realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

“Foram mais de 1.000 quilômetros de deslocamento e uma operação logística intensa entre o Paraná e o Rio de Janeiro, com ajustes em tempo real”, explicou Thiago Ramalho, CEO da Gela Boca, empresa responsável pelo quiosque.

Cardápio

Os netos têm mais de 15 sabores de sorvetes de massa à disposição. Além disso, há ainda outras 19 opções de picolé, açaí, milkshakes, cones e produtos da linha Zero Açúcar.