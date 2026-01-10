Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nacional-SP atropela o Inter e garante primeiro lugar do grupo na Copinha

Agora, o Naça pega o Juventus, em um clássico paulistano, enquanto o Colorado encara o Retrô-PE na próxima fase
O Nacional-SP surpreendeu o Internacional ao vencer por 3 a 0, na manhã deste sábado (10), pela rodada final da fase de grupos da Copinha. O resultado garantiu aos paulistas a liderança do grupo 32, com sete pontos. Já os colorados, com quatro, ficaram em segundo. Os dois times avançam para a próxima fase. Agora, o Nacional pega o Juventus, em um clássico paulistano, enquanto o Inter encara o Retrô-PE.

Aproveitando o fato de jogar em seu próprio estádio, o Nicolau Alayon, o Naça foi melhor desde o início. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Matheus Barbalho recebeu na entrada da área e bateu cruzado, de pé esquerdo, sem chances para o goleiro Felipe Sírio.

No segundo tempo, aos 18, depois de passe preciso de Everton Bola, Matheus Barbalho penetrou sozinho pelo meio da defesa gaúcha e chutou na saída do goleiro para ampliar. Aos 26, Everton Bola, camisa 10 e destaque do Nacional, fechou o marcador.

