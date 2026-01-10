Mirassol x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes de Série A se enfrentam na primeira rodada do Paulistão
Um duelo da elite do Brasileirão agita a primeira rodada do Campeonato Paulista de 2026. Times de Série A, Mirassol e São Paulo medem forças neste domingo, pelo Paulistão, na noite de domingo, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião.
Onde assistir Mirassol x São Paulo
O duelo entre Mirassol e São Paulo, neste domingo, terá transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e da HBO Max (streaming).
Como chega o Mirassol
Principal sensação da temporada passada, o Mirassol começa 2026 com a moral elevada. Mesmo com perdas consideráveis na janela – como as saídas de Jemmes, Danielzinho e Chico da Costa -, o Leão segue se reforçando – contratou mais de dez jogadores – para uma temporada histórica de disputa de Libertadores. Peças importantes como Walter, Reinaldo e Gabriel seguem na equipe, além do treinador Rafael Guanaes.
Como chega o São Paulo
Por outro lado, a temporada 2026 do São Paulo nem começou e o clube já vive uma crise, pelo menos fora de campo. Com polêmicas envolvendo a diretoria do clube, o time tenta se blindar para dar respostas positivas dentro de campo após uma temporada marcada por lesões e mais lesões.
O Tricolor, até o momento, fez apenas duas contratações: Danielzinho, ex-Mirassol, e o goleiro Carlos Coronel.
Mirassol x São Paulo
Campeonato Paulista – 1ª rodada
Data e horário: 11/1/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião. Mirassol-SP.
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Eduardo e Lucas Mugni; André Luís e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes.
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Ferreira (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan
Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza
VAR: Thiago Duarte Peixoto
