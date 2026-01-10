México aplica nova goleada na Kings League Nations: 14 a 2

Indonésia foi a vítima da vez dos mexicanos, mas ambos estão próximos da vaga no mata-mata da competição

A Indonésia chegou a marcar o primeiro gol na partida, mas o tento acabou sendo anulado por impedimento. Assim, o México se recuperou rápido do susto e marcou duas vezes no escalonado, ambos com José Askenazi. Pouco tempo depois, Valdéz marcou o terceiro em lindo chute rasteiro no canto. Para melhorar a situação mexicana, Davi Jumbo ainda marcou no período do gol dobro e fez com que sua equipe fosse para o intervalo com um placar de 5 a 0.

O México fez mais uma vítima na Kings League Nations. Desta vez, os mexicanos golearam a Indonésia por 14 a 2 e encaminhou sua vaga para a próxima fase da competição. Os asiáticos também tem grandes chances de avançar, mas ambos aguardam o jogo entre Arábia Saudita e Índia para saber a situação de cada um no grupo.

México goleia de novo na Kings League Nations

A etapa final começou com o dado definindo um 2×2 e o Mexico seguiu goleando. André Silva marcou o sexto driblando o goleiro e Lara fez o sétimo. A Indonésia descontou Permana. Contudo, com todos os jogadores de volta, os mexicanos seguiram em cima. O presidente “Scorpión Dourado” fez o oitavo, enquanto Martinez fez o nono e o décimo, todos estes de pênalti.

José Askenazi, duas vezes e Castillo ainda marcaram novamente para o México, enquanto Permana descontou para os indianos. Contudo, no Matchball, Castillo decidiu dar números finais a mais uma goleada mexicana: 14 a 2.

Com o resultado, México e Indonésia agora aguardam o outro jogo entre Arábia Saudita e Índia, que acontece no domingo (11/1), para saber se vai direto para as quartas de final ou joga o Last Chance. Existe uma chance de um empate triplo acontecer e a definição das vagas acontecerem em uma disputa de shootout com três seleções.

A situação das seleções na Kings League

Agora, México e Indonésia somam duas vitórias, mas aguardam a Arábia Saudita para saber se vai existir um empate triplo ou se as duas seleções vão avançar para o mata-mata. No momento, os mexicanos lideram a chave, com os asiáticos na segunda posição.