Mercado da Bola: Gerson anunciado no Cruzeiro e Jeffinho de saída do Botafogo são destaques de sábado (10)

Raposa oficializou a contratação do meia, enquanto atacante do Alvinegro jogará na China. Essas são as novidades do dia / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola segue a todo vapor neste sábado (10). O principal destaque é o anúncio oficial da contratação de Gerson pelo Cruzeiro. Além disso, o Botafogo emprestou o atacante Jeffinho para um clube da China. No Atlético, o dia iniciou com cobranças da torcida contra os jogadores, em especial Hulk. O ídolo do Galo alertou que “não foi ele que se colocou no mercado”, em alusão a uma possível transferência para o Fluminense. Gerson anunciado oficialmente Neste sábado, o Cruzeiro anunciou a contratação do meia Gerson, até o momento o principal reforço do clube para a temporada. Nas redes sociais, o clube fez um vídeo em referência a um famoso game. O Coringa assinou contrato de quatro temporadas. O custo da negociação ficou em 27 milhões de euros (R$ cerca de R$ 176 milhões), com acréscimos de bônus que podem somar até 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões).

Ainda no Cruzeiro… Após propostas enviadas pelo Flamengo por Kaio Jorge, o staff do atleta revelou que a renovação de contrato do atacante não altera o valor da multa rescisória do atacante até o fim do contrato, em 2030. Pessoas ligadas ao artilheiro celeste esclareceram que o novo acordo mantém a cláusula dentro do limite máximo previsto na Lei Pelé e sem qualquer alteração prevista a partir do fim de 2026. “A multa dele é o máximo permitido pela Lei Pelé. Está normal, continua assim até 2030. A única coisa é um acordo que, se chegar algo que o Kaio queira, algo bom ou um clube top da Europa, que a partir de 30 milhões de euros o Cruzeiro abre negociação”, afirmou Marquito. Jeffinho deixa o Botafogo Fora dos planos do técnico Martín Anselmi, o atacante Jeffinho está de malas prontas para deixar o Botafogo. O jogador atuará em 2026 no Liaoning Tieren, da China. Aliás, o contrato de empréstimo foi assinado na noite da última sexta-feira (9), e ele viaja já neste fim de semana para se apresentar ao clube asiático. Hulk alvo de protestos no Atlético O Atlético viveu momentos de tensão na manhã deste sábado (10), na porta da Cidade do Galo, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Antes do início do treino, dezenas de torcedores cobraram explicações dos jogadores e Hulk foi o principal alvo, já que nos últimos dias seu nome foi envolvido em uma possível transferência para o Fluminense.

Um torcedor manifestou ainda insatisfação com a SAF do clube e disse que Hulk poderia deixar o clube. “Você é um dos maiores ídolos da torcida, mas ninguém está acima do clube. Se a SAF estiver errada, vamos cobrar. Prometeram muito (a diretoria) e não cumpriram nada. Pode sair, fica à vontade”, afirmou. Hulk, por fim, foi categórico ao rebater o torcedor e negar qualquer iniciativa para deixar o clube. “Vou falar um negócio para vocês. Não fui eu que me coloquei no mercado. Não fui eu”, completou. Palmeiras recusa proposta por Allan O Palmeiras continua a demonstrar força financeira e rigidez no mercado de transferências ao blindar seus principais ativos. Afinal, a diretoria alviverde recusou uma proposta astronômica do Napoli, da Itália, pelo meia-atacante Allan. O clube europeu formalizou uma oferta de 35 milhões de euros fixos (cerca de R$ 218,7 milhões na cotação atual), além de mais 5 milhões de euros em bônus por metas (R$ 31,2 milhões). O pacote total poderia chegar a quase R$ 250 milhões, mas o Verdão disse “não”.