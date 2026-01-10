Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Melhor em campo, Luighi minimiza falta de oportunidades pelo Palmeiras

Melhor em campo, Luighi minimiza falta de oportunidades pelo Palmeiras

Atacante marcou o gol da vitória do Verdão sobre a Portuguesa e dedicou ao pai
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Autor do gol do Palmeiras na vitória sobre a Portuguesa por 1 a 0, o atacante Luighi minimizou a falta de oportunidades no time de Abel Ferreira. O atacante, que foi eleito o melhor na partida deste sábado (10), afirmou não se incomodar por ver o treinador da equipe escolher outros jogadores para a posição de centroavante em seu lugar.

“Eu fico tranquilo, sei que eu estou no maior time do Brasil. Acho que a concorrência é muito grande. Também sei que tudo o que o Abel faz é pelo bem do time. Por isso ele é o maior técnico do Brasil e do Palmeiras. Eu procuro treinar, melhorar a cada dia e, por isso, não tenho problema. Se eu jogar, vou dar a minha vida pelo Palmeiras. Se eu não jogar, vou estar torcendo de fora também”, afirmou o centroavante.

Luighi aproveitou a entrevista para dedicar o gol da vitória para seu pai: “(O gol) é muito importante para mim. Fico muito feliz, principalmente pela minha entrega dentro de campo. Quero dedicar esse gol para uma pessoa muito importante na minha vida, que é meu pai. Sei que ele está assistindo: pai, quero falar que eu te amo”.

Luighi valoriza vitória do Palmeiras

Por fim, o atacante minimizou a atuação pragmática do Verdão, que mesmo com um jogador a mais e vantagem no placar, optou por controlar a partida e garantir o resultado. Segundo o artilheiro da noite, a única preocupação do Palmeiras era sair de campo com a vitória – que foi conquistada. “A gente veio com o intuito de sair daqui com os três pontos. Foi pouco tempo de treino, não deu para pegar o ritmo ainda. Mas acho que o jogo de hoje mostrou o que a gente vai mostrar no decorrer da temporada e do Paulista”, concluiu o atleta.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), quando encara o Santos pela segunda rodada do Paulistão. O jogo acontece na Arena Barueri, casa do Verdão nos primeiros jogos do ano, enquanto o Allianz Parque finaliza a troca do seu gramado.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar