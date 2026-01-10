Melhor em campo, Luighi minimiza falta de oportunidades pelo Palmeiras

“Eu fico tranquilo, sei que eu estou no maior time do Brasil. Acho que a concorrência é muito grande. Também sei que tudo o que o Abel faz é pelo bem do time. Por isso ele é o maior técnico do Brasil e do Palmeiras. Eu procuro treinar, melhorar a cada dia e, por isso, não tenho problema. Se eu jogar, vou dar a minha vida pelo Palmeiras. Se eu não jogar, vou estar torcendo de fora também”, afirmou o centroavante.

Autor do gol do Palmeiras na vitória sobre a Portuguesa por 1 a 0 , o atacante Luighi minimizou a falta de oportunidades no time de Abel Ferreira. O atacante, que foi eleito o melhor na partida deste sábado (10), afirmou não se incomodar por ver o treinador da equipe escolher outros jogadores para a posição de centroavante em seu lugar.

Luighi aproveitou a entrevista para dedicar o gol da vitória para seu pai: “(O gol) é muito importante para mim. Fico muito feliz, principalmente pela minha entrega dentro de campo. Quero dedicar esse gol para uma pessoa muito importante na minha vida, que é meu pai. Sei que ele está assistindo: pai, quero falar que eu te amo”.

Luighi valoriza vitória do Palmeiras

Por fim, o atacante minimizou a atuação pragmática do Verdão, que mesmo com um jogador a mais e vantagem no placar, optou por controlar a partida e garantir o resultado. Segundo o artilheiro da noite, a única preocupação do Palmeiras era sair de campo com a vitória – que foi conquistada. “A gente veio com o intuito de sair daqui com os três pontos. Foi pouco tempo de treino, não deu para pegar o ritmo ainda. Mas acho que o jogo de hoje mostrou o que a gente vai mostrar no decorrer da temporada e do Paulista”, concluiu o atleta.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), quando encara o Santos pela segunda rodada do Paulistão. O jogo acontece na Arena Barueri, casa do Verdão nos primeiros jogos do ano, enquanto o Allianz Parque finaliza a troca do seu gramado.