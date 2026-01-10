Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liverpool fecha parceria emblemática com famosa marca de roupa

Patrocínio ganhará notoriedade em partidas específicas dos Reds, realizações de campanhas globais e produção de coleções sazonais
O Liverpool inovou ao alcançar um acordo com a famosa marca de roupa norte-americana Tommy Hilfiger e as partes estruturaram uma parceria de impacto global. Inclusive, o patrocínio simboliza um movimento inédito da empresa. Afinal, é a primeira vez em que a produtora de vestimentas de grife se arrisca no mundo do futebol.

No vínculo, a Tommy Hilfiger aceitou ser parceira oficial no desenvolvimento de peças dos Reds com abrangência de todo o departamento de futebol. Assim, a parceria envolve a criação de peças de roupa para as equipes masculina e feminina , além de integrantes da comissão técnica.

Além disso, há um acordo para outras iniciativas e ações. Alguns exemplos são a participação em jogos específicos, até mesmo nas chegadas dos jogadores ao estádio. Também haverá campanhas globais no decorrer da temporada e produção de coleções em períodos estratégicos.

Por sinal, o zagueiro e capitão do Liverpool, van Dijk, comentou sobre o patrocínio e demonstrou empolgação.

“É ótimo ver nossa parceria com a Tommy Hilfiger entrar em ação. Nós, como jogadores, estamos entusiasmados em ver a colaboração ganhar vida, reunindo moda, cultura e tradição”, argumentou o defensor holandês.

Estratégia de lançamento e ação solidária do Liverpool

