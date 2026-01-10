Liverpool fecha parceria emblemática com famosa marca de roupa

Liverpool fecha parceria emblemática com famosa marca de roupaPatrocínio ganhará notoriedade em partidas específicas dos Reds, realizações de campanhas globais e produção de coleções sazonais
O Liverpool inovou ao alcançar um acordo com a famosa marca de roupa norte-americana Tommy Hilfiger e as partes estruturaram uma parceria de impacto global. Inclusive, o patrocínio simboliza um movimento inédito da empresa. Afinal, é a primeira vez em que a produtora de vestimentas de grife se arrisca no mundo do futebol.
No vínculo, a Tommy Hilfiger aceitou ser parceira oficial no desenvolvimento de peças dos Reds com abrangência de todo o departamento de futebol. Assim, a parceria envolve a criação de peças de roupa para as equipes masculina e feminina , além de integrantes da comissão técnica.
Além disso, há um acordo para outras iniciativas e ações. Alguns exemplos são a participação em jogos específicos, até mesmo nas chegadas dos jogadores ao estádio. Também haverá campanhas globais no decorrer da temporada e produção de coleções em períodos estratégicos.
Por sinal, o zagueiro e capitão do Liverpool, van Dijk, comentou sobre o patrocínio e demonstrou empolgação.
“É ótimo ver nossa parceria com a Tommy Hilfiger entrar em ação. Nós, como jogadores, estamos entusiasmados em ver a colaboração ganhar vida, reunindo moda, cultura e tradição”, argumentou o defensor holandês.