Liverpool fecha parceria emblemática com famosa marca de roupa

O Liverpool inovou ao alcançar um acordo com a famosa marca de roupa norte-americana Tommy Hilfiger e as partes estruturaram uma parceria de impacto global. Inclusive, o patrocínio simboliza um movimento inédito da empresa. Afinal, é a primeira vez em que a produtora de vestimentas de grife se arrisca no mundo do futebol.

No vínculo, a Tommy Hilfiger aceitou ser parceira oficial no desenvolvimento de peças dos Reds com abrangência de todo o departamento de futebol. Assim, a parceria envolve a criação de peças de roupa para as equipes masculina e feminina , além de integrantes da comissão técnica.