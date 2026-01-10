Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lille x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

Lille x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela segunda rodada da Copa da França
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na expectativa pela estreia de Endrick, o Lyon visita o Lille neste domingo (11), às 17h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da Copa da França 2025/26. A bola rola no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, e pode marcar o início da trajetória do atacante brasileiro no futebol francês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SportyNet (YouTube).

LEIA MAIS: Copa do Mundo 2026: TikTok se torna parceiro oficial da Fifa para nova cobertura

Como chega o Lille

O Lille quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para encerrar um jejum de cinco jogos sem vencer o Lyon. Além disso, a equipe acabou sendo eliminada nas duas últimas vezes que os times se cruzaram na Copa da França.

Para o duelo deste domingo, o técnico Bruno Genesio não poderá contar com Marc-Aurèle Caillard e Ousmane Touré, lesionados, enquanto Hamza Igamane está com a seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.

Como chega o Lyon

Já no Lyon, a expectativa fica pela estreia de Endrick. O brasileiro, emprestado junto ao Real Madrid, está pronto para entrar em campo e o técnico Paulo Fonseca confirmou a presença do atacante de 19 anos.

“Endrick entende que somos uma equipe forte, que ele precisa fazer parte dessa equipe e trabalhar para o grupo. Fisicamente, ele está em boa forma e se adaptando bem aos treinos. Não sei se Endrick vai começar ou não, mas ele deve jogar”, disse o treinador durante coletiva de imprensa na véspera da partida.

O único desfalque confirmado para o técnico Paulo Fonseca fica por conta de Corentin Tolisso, suspenso.

LILLE X LYON

Segunda rodada da Copa da França
Data e horário: domingo, 11/01/2026, às 17h (de Brasília).
Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille.
LILLE: Bodart; Meunier, Goffi, Bentaleb e Thiago Santos; Benjamin Andre, Bouaddi, Ethan Mbappe, Felix Correa e Haraldsson; Giroud. Técnico: Bruno Genesio.
LYON: Descamps; Maitland-Niles, Hateboer, Ruben Kluivert e Abner Vinicius; Mathys de Carvalho, Morton e Merah; Karabec, Satriano (Endrick) e Afonso Daniel. Técnico: Paulo Fonseca.
Árbitro: Clément Turpin.
Auxiliares: Nicolas Danos e Steven Torregrossa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar