Lille x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

Lille x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela segunda rodada da Copa da França
Na expectativa pela estreia de Endrick, o Lyon visita o Lille neste domingo (11), às 17h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da Copa da França 2025/26. A bola rola no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, e pode marcar o início da trajetória do atacante brasileiro no futebol francês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no SportyNet (YouTube).
Como chega o Lille
O Lille quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para encerrar um jejum de cinco jogos sem vencer o Lyon. Além disso, a equipe acabou sendo eliminada nas duas últimas vezes que os times se cruzaram na Copa da França.
Para o duelo deste domingo, o técnico Bruno Genesio não poderá contar com Marc-Aurèle Caillard e Ousmane Touré, lesionados, enquanto Hamza Igamane está com a seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.
Como chega o Lyon
Já no Lyon, a expectativa fica pela estreia de Endrick. O brasileiro, emprestado junto ao Real Madrid, está pronto para entrar em campo e o técnico Paulo Fonseca confirmou a presença do atacante de 19 anos.
“Endrick entende que somos uma equipe forte, que ele precisa fazer parte dessa equipe e trabalhar para o grupo. Fisicamente, ele está em boa forma e se adaptando bem aos treinos. Não sei se Endrick vai começar ou não, mas ele deve jogar”, disse o treinador durante coletiva de imprensa na véspera da partida.
O único desfalque confirmado para o técnico Paulo Fonseca fica por conta de Corentin Tolisso, suspenso.
LILLE X LYON
Segunda rodada da Copa da França
Data e horário: domingo, 11/01/2026, às 17h (de Brasília).
Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille.
LILLE: Bodart; Meunier, Goffi, Bentaleb e Thiago Santos; Benjamin Andre, Bouaddi, Ethan Mbappe, Felix Correa e Haraldsson; Giroud. Técnico: Bruno Genesio.
LYON: Descamps; Maitland-Niles, Hateboer, Ruben Kluivert e Abner Vinicius; Mathys de Carvalho, Morton e Merah; Karabec, Satriano (Endrick) e Afonso Daniel. Técnico: Paulo Fonseca.
Árbitro: Clément Turpin.
Auxiliares: Nicolas Danos e Steven Torregrossa.