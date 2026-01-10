Internacional x Novo Hamburgo: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá a transmissão da RBS TV, afiliada da Rede Globo, em TV aberta, no Rio Grande do Sul, no SporTV, na TV fechada e no Premiere, no sistema Pay-per-view.

O Internacional estreará na temporada em jogo contra o Novo Hamburgo, no próximo domingo (11/01), às 18h, no Beira-Rio. O duelo ocorrerá pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Como chega o Internacional

O grupo principal do Inter começou a preparação para a temporada há poucos dias e o confronto com o Novo Hamburgo será a primeira partida oficial da equipe no ano. Assim, como os jogadores tiveram pouco tempo para aprimorar a parte física, a tendência é de que se opte por um time alternativo neste jogo. Inclusive, o técnico Paulo Pezzolano também não deve estar na área técnica e estrear no comando do Colorado.

Afinal, em um primeiro momento o comandante uruguaio dará atenção especial na retomada das melhores condições físicas das principais peças do elenco. Além de promover ajustes táticos e implementação do seu estilo de jogo. A intenção, aliás, é já ter um esboço para a estreia dos jogadores mais importantes no grupo, que provavelmente ocorrerá na quarta rodada do Estadual. Na ocasião, o Colorado medirá forças com o Inter, de Santa Maria, no dia 21 de janeiro. Por isso, o interino Pablo Fernandez é quem deve estar a frente da equipe, neste domingo.

Como chega o Novo Hamburgo

O Nóia retorna à elite do futebol gaúcho com a conquista do título da Divisão de Acesso e o seu principal desafio na temporada é assegurar a sua permanência. Diferentemente do Internacional, o Novo Hamburgo se planejou para se preparar de maneira prévia para a disputa do Gauchão. Portanto, realizou alguns testes por meio de amistosos. Nas quatro experiências que teve, o time venceu o Caxias, empatou duas vezes com o São José e perdeu para o Monsoon.