Internacional mira reforçar mais quatro posições após primeiras contratações

Prioridades do Colorado no mercado são um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante e um centroavante / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Internacional não se mostra satisfeita com apenas as duas contratações que realizou a té o momento na janela de transferências. Assim, os acertos com o lateral-direito Victor Jesus e o meio-campista Paulinho Paula motivam o Colorado a manter a postura agressiva no mercado. Deste modo, o clube gaúcho pretende reforçar pelo menos mais quatro posições do elenco. Com isso, as prioridades são a chegada de um zagueiro, um latera-esquerdo, um volante e um centroavante. Levando em consideração os setores que o Inter deseja qualificar em seu elenco, as quatros funções que tem maiores necessidades de reforços são por algumas vendas de jogadores. Ou seja, o Internacional busca peças de reposição para a saída de Vitão na zaga, de Luis Otávio no meio-campo e Ricardo Mathias no ataque. Já na lateral esquerda, o objetivo é contratar um jogador com condições de concorrer pela titularidade com Bernabei.

Até porque o Colorado identifcou um erro de planejamento na temporada passada ao negociar a saída do lateral-esquerdo Ramon e não buscar uma reposição. Portanto, com esta falha, o Inter sofreu em alguns momentos pela escassez de opções em casos que Bernabei também não tinha condiões de atuar. Internacional adota postura econômica no mercado Além disso, com a crise financeira que assola o clube, o Colorado precisará contratatar jogadores por baixos custos. Exatamente o que ocorreu no acerto com Paulinho Paula e Victor Jesus. Afinal, o meio-campista estava livre no mercado depois do término do seu contrato com o Vasco no fim de dezembro do ano passado. No caso do lateral-esquerdo, ele ainda integrava as categorias de base do Cruzeiro.