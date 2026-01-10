Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional mira reforçar mais quatro posições após primeiras contratações

Prioridades do Colorado no mercado são um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante e um centroavante
A diretoria do Internacional não se mostra satisfeita com apenas as duas contratações que realizou a té o momento na janela de transferências. Assim, os acertos com o lateral-direito Victor Jesus e o meio-campista Paulinho Paula motivam o Colorado a manter a postura agressiva no mercado. Deste modo, o clube gaúcho pretende reforçar pelo menos mais quatro posições do elenco. Com isso, as prioridades são a chegada de um zagueiro, um latera-esquerdo, um volante e um centroavante. 

Levando em consideração os setores que o Inter deseja qualificar em seu elenco, as quatros funções que tem maiores necessidades de reforços são por algumas vendas de jogadores. Ou seja, o Internacional busca peças de reposição para a saída de Vitão na zaga, de Luis Otávio no meio-campo e Ricardo Mathias no ataque. Já na lateral esquerda, o objetivo é contratar um jogador com condições de concorrer pela titularidade com Bernabei.

Até porque o Colorado identifcou um erro de planejamento na temporada passada ao negociar a saída do lateral-esquerdo Ramon e não buscar uma reposição. Portanto, com esta falha, o Inter sofreu em alguns momentos pela escassez de opções em casos que Bernabei também não tinha condiões de atuar. 

Internacional adota postura econômica no mercado 

Além disso, com a crise financeira que assola o clube, o Colorado precisará contratatar jogadores por baixos custos. Exatamente o que ocorreu no acerto com Paulinho Paula e Victor Jesus. Afinal, o meio-campista estava livre no mercado depois do término do seu contrato com o Vasco no fim de dezembro do ano passado. No caso do lateral-esquerdo, ele ainda integrava as categorias de base do Cruzeiro.

 

Entre uma das conversas em curso do Internacional para qualificar o seu elenco, o clube tem tratativas encaminhadas para fechar a contratação do zagueiro Félix Torres. Portanto, o Inter está próximo de um acerto com o Corinthians para ter o defensor equatoriano disponível por empréstimo inicialmente de uma temporada.

