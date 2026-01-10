Inter de Milão x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Na disputa pela liderança, Inter de Milão e Napoli fazem duelo neste domingo (11), às 16h45 (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano . Os Nerazzurri estão na primiera posição, com 42 pontos, enquanto os napolitanos na terceira colocação, com 38 pontos. Uma vitória dos visitantes coloca o time na briga direta pelo primeiro lugar. Além deles, o Milan também é um dos favoritos e joga no domingo contra a Fiorentina.

Como chega a Inter de Milão

A equipe de Chivu vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Parma , com gols de Dimarco e Thuram , o que aumentou ainda mais sua vantagem na liderança. O Biscione está em sua sexta vitória consecutiva e lidera a tabela com 42 pontos, dois à frente do segundo colocado Milan e quatro à frente do terceiro colocado Napoli. O foco é manter a distância e contar com o apoio dos torcedores dentro de casa.

Para a Inter de Milão, Dumfries continua sendo um jogador fundamental, mas segue com lesão. No entanto, o treiandor pode contar com o retorno de Acerbi, Barella e Thuram, que inicialmente ficaram de fora da partida contra o Parma. Zielinski, agora um meio-campista importante, está confirmado, enquanto os retornos de Di Gennaro, Darmian, Diouf e Frattesi ainda vão passar por avaliação.

Como chega o Napoli

A situação é diferente para os napolitanos, que não conseguiram os três pontos contra o Verona no meio da semana: no Maradona, conquistaram um empate suado por 2 a 2, garantido apenas nos minutos finais graças a um gol de Di Lorenzo . Agora, o objetivo é se manter próximo das primeiras posições, segurando a Juventus e a Roma, que estão logo atrás.

O Napoli, entretanto, está invicto nos últimos quatro jogos do campeonato contra a Inter (1 vitória, 3 empates) e apenas uma vez conseguiu uma sequência maior de jogos sem derrota contra os Nerazzurri na era dos três pontos por vitória na Série A.