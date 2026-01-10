Inter de Milão x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragemCom foco na liderança, equipes fazem confronto neste domingo (11), às 16h45 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano
Na disputa pela liderança, Inter de Milão e Napoli fazem duelo neste domingo (11), às 16h45 (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Os Nerazzurri estão na primiera posição, com 42 pontos, enquanto os napolitanos na terceira colocação, com 38 pontos. Uma vitória dos visitantes coloca o time na briga direta pelo primeiro lugar. Além deles, o Milan também é um dos favoritos e joga no domingo contra a Fiorentina.
Onde assistir
A partida entre Inter de Milão e Napoli, pela 20ª rodada do Campeonato Italliano, terá a transmissão da ESPN e Disney+.
Como chega a Inter de Milão
A equipe de Chivu vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Parma , com gols de Dimarco e Thuram , o que aumentou ainda mais sua vantagem na liderança. O Biscione está em sua sexta vitória consecutiva e lidera a tabela com 42 pontos, dois à frente do segundo colocado Milan e quatro à frente do terceiro colocado Napoli. O foco é manter a distância e contar com o apoio dos torcedores dentro de casa.
Para a Inter de Milão, Dumfries continua sendo um jogador fundamental, mas segue com lesão. No entanto, o treiandor pode contar com o retorno de Acerbi, Barella e Thuram, que inicialmente ficaram de fora da partida contra o Parma. Zielinski, agora um meio-campista importante, está confirmado, enquanto os retornos de Di Gennaro, Darmian, Diouf e Frattesi ainda vão passar por avaliação.
Como chega o Napoli
A situação é diferente para os napolitanos, que não conseguiram os três pontos contra o Verona no meio da semana: no Maradona, conquistaram um empate suado por 2 a 2, garantido apenas nos minutos finais graças a um gol de Di Lorenzo . Agora, o objetivo é se manter próximo das primeiras posições, segurando a Juventus e a Roma, que estão logo atrás.
O Napoli, entretanto, está invicto nos últimos quatro jogos do campeonato contra a Inter (1 vitória, 3 empates) e apenas uma vez conseguiu uma sequência maior de jogos sem derrota contra os Nerazzurri na era dos três pontos por vitória na Série A.
Por fim, o técnico Conte também enfrenta um departamento médico lotado de jogadores lesionados. Vários titulares de longa data estão fora, incluindo Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Lukaku. O brasileiro Neres também dificilmente se recuperará da lesão no tornozelo.
INTER DE MILÃO x NAPOLI
20ª rodada do Campeonato Italiano
Data-Hora: 11/1/2026 (domingo), às 16h45 (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)
INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. Técnico: Chivu.
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hoijlund. Técnico: Antonio Conte.
Árbitro: Daniele Doveri
VAR: Di Bello