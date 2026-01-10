Grêmio confirma a contratação do atacante José Enamorado

Enamorado estava no Junior Barranquilla e despertou o interesse do Tricolor gaúcho após o destaque apresentado no futebol colombiano na temporada passada. No período, ele foi campeão nacional com o time e eleito o melhor jogador do Torneio Clausura.

O Grêmio acertou a sua segunda contratação para a temporada, o atacante José Enamorado. O Imortal anunciou a chegada do reforço, neste sábado (10), poucas horas antes da estreia da equipe no Estadual e na temporada. A previsão é de que o jogador desembarque em Porto Alegre, neste domingo (11) também para asssinar o contrato com o clube por três anos.

Em 2025, o atacante esteve em 53 partidas, anotou 11 gols, sendo oito deles no Torneio Clausura. Ainda não há informações sobre os valores da negociação, mas de acordo com a imprensa colobiana o Junior Barranquilla pediu três milhões de dólares (pouco mais de R$ 16 milhões na cotação atual). Enamorado é um atacante de velocidade, que tem a preferência em atuar pelo lado direito.

Movimentações do Grêmio na primeira janela

Antes do colombiano, a primeira contratação do clube gaúchclube gaúcho na temporada foi o lateral-esquerdo Caio Paulista. Além disso, o clube está em conversas avançadas e próximo de confirmar o retorno do meia Tetê, revelado exatamente pelo Imortal.

Vale relembrar que há poucos dias, o jogador se despediu do Panathinaikos, da Grécia, e dos torcedores através de uma postagem nas redes sociais. Além de uma ida ao CT para dar adeus a compenheiros. Inclusive, recentemente o clube grego liberou Tetê vir ao Brasil e resolver as últimas pendências de sua transferência para o Tricolor gaúcho.

Outra prioridade do Grêmio no mercado é a contratação de um meio-campista com características criativas. Para a mesma função, o técnico Luis Castro tem â disposição somente o argentino Cristaldo por enquanto. Afinal, havia a expectativa em dar mais minutos a Monsalve neste começo de temporada. Entretantp, o colombiano precisou passar por nova cirurgia e não terá condições de disputar o Gauchão.