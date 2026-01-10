Gerson é ovacionado ao ser apresentado no Mineirão

Antes do jogo de estreia do time B do Cruzeiro no Mineiro, contra o Pouso Alegre, no Mineirão, neste sábado, 10/1, Gerson entrou em campo para sua apresentação para a torcida. O apoiador entrou muito aplaudido e posou ao lado da família do pai e do presidente Perinho, que deu a camisa 97, que o jogador vestirá na temporada. O número é alusão dupla: ao nascimento do jogador e ao ano do último título do Cruzeiro na Libertadores.

Gerson chega do Zenit. O Cruzeiro pagou R$ 176 milhões para tê-lo, o que é a maior contratação da história de um clube do futebol brasileiro, ultrapassando a marca que era de Vitor Roque, do Betis para o Palmeiras (R$ 152 milhões). Gerson desembarca em Minas após um primeiro semestre de 2025 excelente pelo Flamengo. Mas, no meio do ano, acabou contratado pelo Zenit, que pagou R$ 160 milhões da multa rescisória e o levou para a Rússia. Porém, por lá, Gerson não se saiu bem. Teve lesão e jogou apenas 12 partidas, oito como titular, e marcou um gol. Jogando fora da posição (vem mais ofensivo), fez força para voltar ao Brasil e isso otimizou a sua contratação, nada barata, pelo Cruzeiro.