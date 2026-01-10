Gerson é ovacionado ao ser apresentado no Mineirão

Gerson é ovacionado ao ser apresentado no MineirãoApoiador foi a campo antes da estreia do time sub-20 no Mineirão e recebeu a camisa 97, alusão à sua idade e ao último título da Libertadores
Antes do jogo de estreia do time B do Cruzeiro no Mineiro, contra o Pouso Alegre, no Mineirão, neste sábado, 10/1, Gerson entrou em campo para sua apresentação para a torcida. O apoiador entrou muito aplaudido e posou ao lado da família do pai e do presidente Perinho, que deu a camisa 97, que o jogador vestirá na temporada. O número é alusão dupla: ao nascimento do jogador e ao ano do último título do Cruzeiro na Libertadores.
Gerson chega do Zenit. O Cruzeiro pagou R$ 176 milhões para tê-lo, o que é a maior contratação da história de um clube do futebol brasileiro, ultrapassando a marca que era de Vitor Roque, do Betis para o Palmeiras (R$ 152 milhões). Gerson desembarca em Minas após um primeiro semestre de 2025 excelente pelo Flamengo. Mas, no meio do ano, acabou contratado pelo Zenit, que pagou R$ 160 milhões da multa rescisória e o levou para a Rússia. Porém, por lá, Gerson não se saiu bem. Teve lesão e jogou apenas 12 partidas, oito como titular, e marcou um gol. Jogando fora da posição (vem mais ofensivo), fez força para voltar ao Brasil e isso otimizou a sua contratação, nada barata, pelo Cruzeiro.
Gerson, assim, chega para buscar novamente uma vaga na Seleção Brasileira. Ele chegou a entrar n alista de por Ancelotti, mas ficou de fora das últimas convocações. Agora, sob o comando de Tite, tentarárecuperar o tempo que perdeu. A data de sua estreia ainda nção foi definida.
