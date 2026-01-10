Galatasaray x Fenerbahçe: superclássico turco valendo taça

Será comnhecido, neste sábado, 10/1, às 12h45 (de Brasília), a ocasião da Supercopa da Turquia. O duelo coloca frente a frente dois dos maiores rivais do país, Galatasaray e Fenerbahçe. O duelo será no estádio Atatürk, em Istambul. O Galatasaray é o maior vencedor, com 17 títulos, o último em 2023. Já o Fenerbahçe venceu apenas nove vezes, e seu jejum vem desde a edição de 2014. Para chegar na decisão, o Fener passou pelo Samsunspor (2 a 0). Já o Galatasaray eliminou o Trabzonspor, por 4 a 1.

Como chegam Galatasaray e Fenerbahçe

Nesta sexta-feira ocorreu uma coletiva de imprensa com a presença dos técnicos e capitães: Domenico Tedesco e Semedo, pelo lado do Fener, e Okan Buruk e Icardi, pelo lado do Galatasaray. A entrevista foi também amigável, bem diferente do que ocorre entre os torcedores dos times, que se odeiam. Para lembrar: Galatasaray fica do lado europeu de Istambul e o Fenerbahçe do lado asiático da cidade, que divide a Europa da Ásia. Não por acaso, optou-se que só os técnicos fossem para que a paz reinasse.

“Meu maior desejo é que essa rivalidade continue dentro de campo, sem gerar reações negativas do lado de fora. Que seja um bom jogo”, disse Buruk.

“Que aproveitem o jogo e, depois da partida, que voltem para casa com cuidado, porque o tempo está muito frio. Minha mensagem é que aproveitem o jogo de amanhã. O respeito também é muito importante. Mal posso esperar para jogar meu segundo derby contra eles”, completou Tedesco, que terá o brasileiro Ederson no gol, mas já não conta mais com Talisca, que está de saída e com chance de voltar ao futebol brasileiro.

Buruk lembrou que o Galatasaray entra bem desfalcado, já que não conta com… Temos um elenco muito bom. Osimhen e Jakobs estão na Copa Africana. Singo não estará disponível. Os outros jogadores estão prontos”, disse o treinador, que conta com Gabriel Sara entre os titulares.