Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galatasaray x Fenerbahçe: superclássico turco valendo taça

Galatasaray x Fenerbahçe: superclássico turco valendo taça

Duelo de titãs neste sábado vale pela final da Supercopa da Turquia. Sem favorito
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Será comnhecido, neste sábado, 10/1, às 12h45 (de Brasília), a ocasião da Supercopa da Turquia. O duelo coloca frente a frente dois dos maiores rivais do país, Galatasaray e Fenerbahçe. O duelo será no estádio Atatürk, em Istambul. O Galatasaray é o maior vencedor, com 17 títulos, o último em 2023. Já o Fenerbahçe venceu apenas nove vezes, e seu jejum vem desde a edição de 2014. Para chegar na decisão, o Fener passou pelo Samsunspor (2 a 0). Já o Galatasaray eliminou o Trabzonspor, por 4 a 1.

Como chegam Galatasaray e Fenerbahçe

Nesta sexta-feira ocorreu uma coletiva de imprensa com a presença dos técnicos e capitães: Domenico Tedesco e Semedo, pelo lado do Fener, e Okan Buruk e Icardi, pelo lado do Galatasaray. A entrevista foi também amigável, bem diferente do que ocorre entre os torcedores dos times, que se odeiam. Para lembrar: Galatasaray fica do lado europeu de Istambul e o Fenerbahçe do lado asiático da cidade, que divide a Europa da Ásia. Não por acaso, optou-se que só os técnicos fossem para que a paz reinasse.

“Meu maior desejo é que essa rivalidade continue dentro de campo, sem gerar reações negativas do lado de fora. Que seja um bom jogo”, disse Buruk.

“Que aproveitem o jogo e, depois da partida, que voltem para casa com cuidado, porque o tempo está muito frio. Minha mensagem é que aproveitem o jogo de amanhã. O respeito também é muito importante. Mal posso esperar para jogar meu segundo derby contra eles”, completou Tedesco, que terá o brasileiro Ederson no gol, mas já não conta mais com Talisca, que está de saída e com chance de voltar ao futebol brasileiro.

Buruk lembrou que o Galatasaray entra bem desfalcado, já que não conta com… Temos um elenco muito bom. Osimhen e Jakobs estão na Copa Africana. Singo não estará disponível. Os outros jogadores estão prontos”, disse o treinador, que conta com Gabriel Sara entre os titulares.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar