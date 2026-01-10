Flamengo x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragemEm jogo adiantado da quinta rodada da Taça Guanabara, Carioca terá início neste domingo (11/1), em Volta Redonda; Fla vai com sub-20
Está chegando a hora, torcedor! O futebol do Rio de Janeiro retorna, enfim, neste domingo (11/1), quando o Flamengo entra em campo para enfrentar a Portuguesa, em jogo adiantado da quinta rodada da Taça Guanabara. Será às 18h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, na abertura do Campeonato Carioca, que tem formato diferente para 2026.
O Fla, atual bicampeão, porém, iniciará sua campanha com um time alternativo, algo que reproduz há alguns anos. Dessa forma, não será desta vez que as estrelas Léo Ortiz, Giorgian de Arrascaeta e Pedro entrarão em campo, com o rubro-negro atuando com o time sub-20.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta e do Premiere no sistema de Pay-per-view.
LEIA MAIS: Antes do Flamengo: como Samuel Lino e Camila viveram idas e vindas até a gravidez
Como chega o Flamengo
Multicampeão em 2025, o Flamengo dá o pontapé inicial em 2026 visando viver uma temporada tão recheada de títulos quando a anterior. Dessa forma, dá sequência à sua habitual forma de levar o início o Campeonato Carioca: com um time alternativo. No entanto, precisa se atentar ao fato de a Taça GB ter menos jogos do que no passado, ou seja; não há espaço para vacilos. O maior campeão carioca (39 conquistas) está no Grupo B, ao lado de Boavista, Botafogo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu. Lembrando que as seis partidas são contra os times do outro grupo.
Assim, a equipe rubro-negra vai a campo com seu time de jovens e sob o comando de Bruno Pivetti, técnico da equipe sub-20. O mesmo valeu para a última rodada do Brasileirão 2025, quando – já com o título garantido -, o clube liberou o plantel principal para viajar ao Qatar, onde o time disputaria a Copa Intercontinental. E os jovens foram bem, empatando em 3 a 3 com o Mirassol fora de casa. Dentre os que vão a campo, o mais conhecido do torcedor rubro-negro é o atacante Wallace Yan.
Como chega a Portuguesa
Já a Portuguesa, que ficou na penúltima posição do Carioca em 2025, vai com sua força máxima. A Lusinha, que vê o estádio Luso-Brasileiro passando por obras para melhor atender o torcedor, terá, dessa forma, os reforços dos atacantes Romarinho e Chay, ídolos do clube.
Além deles, chegaram Jadson, Albert, Léo Muchacho, Ramon, Guilherme Santos, Sávio, Carlos Henrique, Vitinho, Alex Reinaldo, Vinícius Barreta e Patrick. Outro reforço foi o defensor argentino Agustín Vanega. A equipe, aliás, iniciou sua preparação para o estadual em novembro de 2025. Assim, a equipe surge no Grupo A, ao lado de Bangu, Vasco, Fluminense, Sampaio Corrêa e Volta Redonda.
FLAMENGO x PORTUGUESA
Campeonato Carioca – 5ª rodada (jogo adiantado)
Data e horário: 11/1/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)
Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
FLAMENGO: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny Góes; Lucas Vieira, Pablo Lúcio e Guilherme Gomes; Ryan Roberto, Wallace Yan e Douglas Telles. Técnico: Bruno Pivetti.
PORTUGUESA: Douglas Borges; Léo Cruz, Patrick Ramos, Lucas Costa e Luís Gustavo; João Paulo, Wellington Cézar, Chay e Romarinho; Gui Mendes e Uelber (João Carlos). Técnico: Alex Nascif.
Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Júlio César Souza Gaudêncio (RJ)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir: Globo e Premiere