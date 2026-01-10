Fiorentina x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Milan, vice-líder do Italiano, não quer deixar a Inter de Milão desgarrar na liderança; Viola, por outro lado, quer sair do Z-3

Afinal, a equipe da casa vem na penúltima colocação e precisa acelerar o passo caso queira evitar um rebaixamento que não ocorre desde 2001/02. Já o Milan segue na corrida pelo Scudetto, torneio que conquistou pela última vez em 2021/22. Assim, vejamos como chegam as equipes para este importante duelo italiano.

A 20ª rodada do Campeonato Italiano, que se inicia neste sábado (10/1), tem sequência no domingo (11/1), quando quatro partidas agitam a Serie A. Às 11h (de Brasília), Fiorentina e Milan entram em campo em um verdadeiro duelo de opostos, no Estádio Artemio Franchi, em Florença.

Como chega a Fiorentina

A Fiorentina tem notícias boas e ruins. A ruim é que só tem duas vitórias em 19 jogos na competição, surgindo em 19º, com apenas 13 pontos – já são três a menos que o Genoa (17º). A boa é que ambos os triunfos vieram nas últimas quatro partidas, o que demonstra que a equipe vem dando uma guinada para tentar deixar o Z-3.

O técnico Paolo Vanoli, no entanto, não sabe se poderá contar com Edin Dzeko. O centroavante de 1,93m – que ainda não se encontrou na Viola, marcando apenas dois gols em 18 partidas -, é dúvida por conta de um problema no pé. Fazzini, com lesão no tornozelo, também não tem participação garantida. O único desfalque certo é Lamptey, contundido.

Como chega o Milan

Já o Milan, vice-líder com 39 pontos – três a menos que a Inter, líder com 42 -, se livrou de perder a invencibilidade que já perdura, agora, 17 partidas. A equipe de Massimiliano Allegri, afinal, perdia até os 45+3′ do segundo tempo contra o Genoa, na última quinta (8/1), e conseguiu um empate no fim, com Rafael Leão. Ainda houve tempo para, posteriormente, o Milan ver Stanciu desperdiçar um pênalti perto do apito final.