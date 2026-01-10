Federação confirma datas, horários e onde assistir aos primeiros jogos da segunda fase da Copinha

Federação confirma datas, horários e onde assistir aos primeiros jogos da segunda fase da CopinhaFase de mata-mata da competição começa na segunda-feira (12) com 16 jogos
A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou neste sábado (10) as datas e horários dos primeiros 16 jogos da segunda fase da Copinha 2026. A entidade programou 16 partidas para a segunda-feira (12), em diferentes cidades do estado.
O jogo que abre a rodada começa às 11h, quando o Cruzeiro enfrenta o Meia-Noite-SP, em Patrocínio Paulista. Em seguida, a programação se estende ao longo do dia e termina às 21h20, com Corinthians x Guarani, em Jaú.
Outros 16 confrontos da mesma fase acontecem na terça-feira (13). A entidade ainda aguarda a definição de parte dos duelos, já que a fase de grupos termina no domingo (11). Vale lembrar que a FPF distribui os jogos da segunda fase da Copinha em diversos horários e plataformas de transmissão.
Veja a programação completa e onde assistir aos jogos da segunda fase da Copinha
- 11h – Cruzeiro x Meia-Noite-SP (Xsports)
- 14h45 – Botafogo-SP x Vasco (Xsports)
- 15h – Bahia x Atlético-PI (CazéTV)
- 15h15 – Grêmio x Atlético-BA (Xsports)
- 17h30 – Santos x Cuiabá (CazéTV)
- 18h – América-MG x Inter de Limeira (canal do Paulistão no YouTube)
- 18h30 – Goiás x Mirassol (canal do Paulistão no YouTube)
- 18h45 – Athletico-PR x Ceará (Xsports)
- 19h – Grêmio Prudente x Osasco Sporting (canal do Paulistão no YouTube)
- 19h – Chapecoense x Votuporanguense (canal do Paulistão no YouTube)
- 19h – Guanabara City-GO x Tuna Luso (canal do Paulistão no YouTube)
- 19h – Ferroviária x Real Brasília (canal do Paulistão no YouTube)
- 20h – Athletic-MG x XV de Jaú (canal do Paulistão no YouTube)
- 20h30 – Ponte Preta x Francana (canal do Paulistão no YouTube)
- 21h – Sport x América-RN (Xsports)
- 21h20 – Corinthians x Guarani (CazéTV)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente