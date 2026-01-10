Federação confirma datas, horários e onde assistir aos primeiros jogos da segunda fase da Copinha

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou neste sábado (10) as datas e horários dos primeiros 16 jogos da segunda fase da Copinha 2026. A entidade programou 16 partidas para a segunda-feira (12), em diferentes cidades do estado.

O jogo que abre a rodada começa às 11h, quando o Cruzeiro enfrenta o Meia-Noite-SP, em Patrocínio Paulista. Em seguida, a programação se estende ao longo do dia e termina às 21h20, com Corinthians x Guarani, em Jaú.