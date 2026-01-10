Ex-jogador do Chelsea revela que tem apenas poucos dias de vida

Lamisha Musonda, de 33 anos, revela estado de saúde crítico nas redes sociais e recebe apoio de nomes do futebol europeu

De forma direta e emotiva, Musonda afirmou que atravessa um dos períodos mais difíceis de sua vida. Segundo ele, os últimos anos foram marcados por sofrimento físico e emocional.

O ex-jogador belga Lamisha Musonda, com passagens por Anderlecht e Chelsea, revelou que enfrenta um quadro de saúde gravíssimo e que tem apenas poucos dias de vida. O anúncio veio a público por meio de uma publicação nas redes sociais, na qual o ex-atleta de 33 anos optou por não detalhar a doença que enfrenta.

“A vida tem muitos altos e baixos, e ninguém realmente sabe a dor que cada pessoa enfrenta. Para mim, estes últimos anos foram duros e exaustivos. É com tristeza que preciso informar que venho lutando para recuperar minha saúde, razão pela qual fiquei afastado das redes sociais. Tive de aceitar, assim, que meu estado de saúde é crítico e que, neste momento, estou apenas lutando para continuar vivo”, escreveu o jogador.

“Agradeço profundamente a ajuda e as orações neste período. Minha família e eu seguimos lutando, e não vou desistir até que chegue a hora do meu último suspiro. Como podem ver, fui abençoado com um belo começo de vida… ainda tinha muito a oferecer. No entanto, há tantas pessoas maravilhosas a quem eu gostaria de agradecer pessoalmente. Dói saber que talvez eu não tenha essa oportunidade”, completa o comunicado no Instagram.

Carreira ao lado dos irmãos

Durante a passagem pelo futebol inglês, Lamisha, inclusive, conviveu com atletas de projeção internacional. Entre eles, Romelu Lukaku demonstrou publicamente solidariedade. O atacante belga, atualmente no Napoli, deixou uma mensagem de apoio, reforçando que o ex-companheiro não está sozinho neste momento difícil.