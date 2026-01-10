EUA e Alemanha vencem no shootout triplo e eliminam Argentina da Kings League Nations

EUA e Alemanha vencem no shootout triplo e eliminam Argentina da Kings League NationsEm desempate que é novidade na competição, alemães e norte-americanos levam a melhor e avançam para o mata-mata
Uma situação inédita na Kings League Nations definiu os classificados do Grupo B. Afinal, Alemanha, Estados Unidos e Argentina empataram no número de vitórias na tabela. Assim, como determina o regulamento, o desempate aconteceu com uma disputa de shootouts com as três equipes.
Neste caso, as três equipes fazem cobranças de shootouts, com os goleiros se alternando entre os cobradores. O primeiro time que marcar cinco gols na disputa vence. Contudo, nesta situação, as duas equipes que chegarem no objetivo final, se classificam para a próxima fase da Kings League Nations.
Após algumas sequências de shootouts e com muitos erros, o Estados Unidos foi o primeiro time a chegar nos cinco gols. Na sequência, a Alemanha também chegou no objetivo. Assim, a Argentina, que converteu apenas quatro, acabou sendo eliminada.
Como Estados Unidos e Alemanha chegaram no quinto gol na mesma rodada de shootouts, uma sequência de cobranças alternadas começou. Os alemães saíram vitoriosos e se classificaram direto para as quartas de final. Já os norte-americanos vão disputar o Last Chance.
