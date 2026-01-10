Estados Unidos vencem e forçam shootout triplo na Kings League Nations

Norte-americanos vencem a Argentina em jogo dramático. Agora, as duas seleções vão disputar duas vagas junto com a Alemanha / Crédito: Jogada 10

Os Estados Unidos venceu a Argentina por 8 a 5, neste sábado (10/1), na Trident Arena e conseguiu sua segunda vitória na Kings League Nations. O grande nome do jogo foi o brasileiro naturalizado norte-americano Gabriel Costa, que marcou três vezes durante o embate. Estados Unidos vai para o tudo ou nada O começo do jogo foi bastante agitado. Primeiro, os Estados Unidos abriram o placar com o goleiro Garcez. Na sequência, a Argentina reclamou de um pênalti não marcado pela arbitragem no goleiro Luis Sánchez. Contudo, pouco tempo depois, os hermanos chegaram ao empate com Facundo Romero. Bancels deixou os norte-americanos na frente de novo após vacilo da defesa adversária, mas Aaron Martínez deixou tudo igual de novo. O embate seguiu nervoso até o gol dobro, quando a arbitragem assinalou um pênalti para os Estados Unidos, convertido pelo brasileiro Gabriel Costa, deixando o placar em 4 a 2.