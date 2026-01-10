Estados Unidos vencem e forçam shootout triplo na Kings League Nations

Estados Unidos vencem e forçam shootout triplo na Kings League NationsNorte-americanos vencem a Argentina em jogo dramático. Agora, as duas seleções vão disputar duas vagas junto com a Alemanha
Os Estados Unidos venceu a Argentina por 8 a 5, neste sábado (10/1), na Trident Arena e conseguiu sua segunda vitória na Kings League Nations. O grande nome do jogo foi o brasileiro naturalizado norte-americano Gabriel Costa, que marcou três vezes durante o embate.
Estados Unidos vai para o tudo ou nada
O começo do jogo foi bastante agitado. Primeiro, os Estados Unidos abriram o placar com o goleiro Garcez. Na sequência, a Argentina reclamou de um pênalti não marcado pela arbitragem no goleiro Luis Sánchez. Contudo, pouco tempo depois, os hermanos chegaram ao empate com Facundo Romero. Bancels deixou os norte-americanos na frente de novo após vacilo da defesa adversária, mas Aaron Martínez deixou tudo igual de novo. O embate seguiu nervoso até o gol dobro, quando a arbitragem assinalou um pênalti para os Estados Unidos, convertido pelo brasileiro Gabriel Costa, deixando o placar em 4 a 2.
Norte-americanos respiram na Kings League Nations
O dado definiu o tradicional X1 e a Argentina ganhou um pênalti logo no primeiro ataque, mas desperdiçado por Aaron Martínez. Bom para os Estados Unidos que ampliaram novamente com Gabriel Costa. Na sequência, Bancells fez 6 a 2 para os norte-americanos. Contudo, a Argentina conseguiu uma reação impressionante, marcando com Sandoval, Facundo e o streamer Markito, batendo o pênalti do presidente. Antes do minuto final, os estadunidenses ainda marcou mais um com Gabriel Costa e foi para o Matchball vencendo por 7 a 5.
Já no Matchball, os Estados Unidos não deu nenhuma chance para a Argentina reagir, Bancells marcou rapidamente e garantiu a segunda vitória da equipe.
A situação das seleções na Kings League Nations
Agora, os norte-americanos vão disputar um triplo shootout com Argentina e Alemanha para saber quem vai direto para as quartas de final, quem vai jogar o Last Chance e quem será eliminado.