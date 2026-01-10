Espanha vence o Catar e mantém 100% de aproveitamento na Kings League Nations

Espanha vence o Catar e mantém 100% de aproveitamento na Kings League NationsEspanhóis tomam susto, mas confirmam favoritismo e avança para as quartas de final da competição
A Espanha confirmou seu favoritismo e venceu o Catar por 5 a 2, neste sábado (10/1), na Trident Arena, pela terceira rodada da Kings League Nations. Com Gerard Nolla marcando dois gol dobro, os espanhóis somaram mais um triunfo e avançaram com 100% de aproveitamento. Já os cataris secam o Brasil para ter uma chance de se classificar.
Espanha toma susto, mas toma a dianteira
Favorita no confronto, a Espanha encontrou muita dificuldade para furar a defesa do Catar. Mais do que isso, os asiáticos abriram o placar com um minuto de jogo, com gol de Diop. Os espanhóis aceleraram o ritmo e chegaram a empatar com Nico Santos, mas a bola bateu no travessão e na linha, mas não por completo. Assim, o tento foi anulado. Contudo, mais do que a igualdade, os europeus buscaram a virada em uma cobrança de pênalti durante o período do gol dobro, convertido por Gerard Nolla.
100% de aproveitamento na Kings League Nations
Já no segundo tempo o Catar voltou a empatar com o pênalti do presidente, convertido por Aflobah. Contudo, depois de uma nova igualdade, a Espanha voltou a marcar um gol dobro, novamente com Gerard Nolla, que era star player. Os europeus, aliás, ainda perderam seu pênalti do presidente, mas foram para o Matchball com a vantagem.
Já no Matchball, a Espanha não deu chance nenhuma para o Catar. Com apenas dois minutos do período final, Lobato bateu forte, no canto direito, para fechar o placar: 5 a 2.
A situação das seleções na Kings League Nations
Com o resultado, a Espanha está classificada em primeiro lugar no Grupo D, com 100% de aproveitamento. Já o Catar agora torce para uma vitória do Peru diante do Brasil. Caso isso aconteça, as três seleções vão disputar um triplo shootout.