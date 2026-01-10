Espanha vence o Catar e mantém 100% de aproveitamento na Kings League Nations

A Espanha confirmou seu favoritismo e venceu o Catar por 5 a 2, neste sábado (10/1), na Trident Arena, pela terceira rodada da Kings League Nations. Com Gerard Nolla marcando dois gol dobro, os espanhóis somaram mais um triunfo e avançaram com 100% de aproveitamento. Já os cataris secam o Brasil para ter uma chance de se classificar.

Espanha toma susto, mas toma a dianteira

Favorita no confronto, a Espanha encontrou muita dificuldade para furar a defesa do Catar. Mais do que isso, os asiáticos abriram o placar com um minuto de jogo, com gol de Diop. Os espanhóis aceleraram o ritmo e chegaram a empatar com Nico Santos, mas a bola bateu no travessão e na linha, mas não por completo. Assim, o tento foi anulado. Contudo, mais do que a igualdade, os europeus buscaram a virada em uma cobrança de pênalti durante o período do gol dobro, convertido por Gerard Nolla.