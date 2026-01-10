Entre futebol e samba: lateral do Santos ganha destaque após indícios de novo romance

Momento pessoal do jogador, com empréstimo encaminhado pelo Peixe, despertou curiosidade após ida à escola de samba com Lorena Maria

O lateral Nathan Santos , que pertence ao Santos, atravessa um novo momento fora dos gramados. Isso porque o atleta acompanhou a influenciadora Lorena Maria em um ensaio recente da escola de samba Unidos de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, levantando indícios de um novo romance.

Embora ainda pertença ao Santos, o lateral não faz parte dos planos do clube, que o emprestou ao Remo para disputa da Série B do Brasileirão 2025. O jogador somou 11 jogos na segunda divisão e se firmava cada vez mais entre os titulares quando sofreu uma fascite plantar no pé e se afastou dos gramados em setembro.

O Santos agora encaminhou um novo empréstimo envolvendo o jogador, que defenderá o Sport nesta temporada. Carioca e formado nas categorias de base do Vasco, Nathan se profissionalizou cedo. Ele deixou o país cedo e atuou por duas temporadas no Boavista, em Portugal, antes de defender o FC Familicão.

No Brasil, vestiu as camisas de Portuguesa-RJ, Vasco, Santos e Internacional. Em 2022, assinou contrato com o Peixe até o fim de 2026, mas, como mencionado, não faz parte dos planos.