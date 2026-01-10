Entre futebol e samba: lateral do Santos ganha destaque após indícios de novo romance

Entre futebol e samba: lateral do Santos ganha destaque após indícios de novo romanceMomento pessoal do jogador, com empréstimo encaminhado pelo Peixe, despertou curiosidade após ida à escola de samba com Lorena Maria
O lateral Nathan Santos, que pertence ao Santos, atravessa um novo momento fora dos gramados. Isso porque o atleta acompanhou a influenciadora Lorena Maria em um ensaio recente da escola de samba Unidos de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, levantando indícios de um novo romance.
Embora ainda pertença ao Santos, o lateral não faz parte dos planos do clube, que o emprestou ao Remo para disputa da Série B do Brasileirão 2025. O jogador somou 11 jogos na segunda divisão e se firmava cada vez mais entre os titulares quando sofreu uma fascite plantar no pé e se afastou dos gramados em setembro.
O Santos agora encaminhou um novo empréstimo envolvendo o jogador, que defenderá o Sport nesta temporada. Carioca e formado nas categorias de base do Vasco, Nathan se profissionalizou cedo. Ele deixou o país cedo e atuou por duas temporadas no Boavista, em Portugal, antes de defender o FC Familicão.
No Brasil, vestiu as camisas de Portuguesa-RJ, Vasco, Santos e Internacional. Em 2022, assinou contrato com o Peixe até o fim de 2026, mas, como mencionado, não faz parte dos planos.
Nathan e Lorena Maria
A reportagem do Léo Dias afirmou que o jogador já era esperado no evento para acompanhar Lorena, que desfila pela escola de samba. Seu nome ganhou evidência nas páginas de fofoca justamente após a confirmação de sua presença no ensaio.
Lorena Maria é atriz, empresária e influenciadora digital carioca — com mais de 1 milhão de seguidores. Ela ainda comanda duas empresas: uma voltada para produtos de cabelos cacheados e outra no segmento de lingeries.
Em sua vida pessoal, já viveu um relacionamento com o próprio Nathan Santos em 2022 e, em janeiro de 2024, teve um affair com Whindersson Nunes, com quem viajou à Tailândia. Tornou-se mãe mais recentemente durante o namoro com MC Daniel.
A relação, contudo, terminou pouco depois do nascimento da filha e gerou uma disputa judicial. Lorena acusa o cantor de não pagar pensão e de traição, enquanto ele nega as acusações e afirma cumprir um acordo verbal sobre despesas. A influenciadora contesta as provas apresentadas por ele, classificando-as como falsificações.
O caso envolve acusações de falsa identidade e ameaças e segue na Justiça.
