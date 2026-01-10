Empresário de Kaio Jorge detalha cláusula rescisória e nega gatilho em 2026

Staff esclareceu sobre os rumores de uma possível alteração na multa rescisória do atacante em acordo com vigência até 2030 / Crédito: Jogada 10

A renovação de Kaio Jorge com o Cruzeiro não altera o valor da multa rescisória do atacante até o fim do contrato, em 2030 — ao menos é o que garante seu staff. Pessoas ligadas ao artilheiro celeste esclareceram que o novo acordo mantém a cláusula dentro do limite máximo previsto na Lei Pelé e sem qualquer alteração prevista a partir do fim de 2026.

Marquito Maciel, membro do staff do atacante, esclareceu informações relacionadas ao contrato alinhado entre as partes. Segundo o empresário, o acordo preserva integralmente os temos da multa durante todo o período de vigência. “A multa dele é o máximo permitido pela Lei Pelé. Está normal, continua assim até 2030. A única coisa é um acordo que, se chegar algo que o Kaio queira, algo bom ou um clube top da Europa, que a partir de 30 milhões de euros o Cruzeiro abre negociação”, afirmou Marquito ao jornalista Samuel Venâncio e à Central da Toca. O representante explicou que esse entendimento funciona apenas como uma diretriz, ou seja, sem qualquer obrigação contratual automática. Não há gatilhos, cláusulas progressivas ou redução futura prevista no documento assinado.

Possível renovação de Kaio Jorge O artigo 28 da Lei Pelé estabelece que a cláusula indenizatória deve ser definida de forma expressa no contrato. Isso que dizer que há um limite máximo para transferências nacionais e sem restrição para negociações internacionais, o que sustenta o formato adotado no vínculo do atleta. Outras pessoas envolvidas diretamente na negociação também confirmaram à reportagem que o contrato não prevê alteração no valor da multa ao fim da temporada de 2026. O clube tem interesse na renovação sobretudo após as recorrentes tentativas do Flamengo, concorrente direto, em contratá-lo. O Rubro-Negro chegou a oferecer cerca de 30 milhões de euros pelo jogador nesta janela de transferências, além da cessão de Everton Cebolinha, segundo a Itatiaia.

Campeão brasileiro e da América, o Flamengo busca reforçar seu sistema ofensivo, mas, para isso, procura características específicas. A ideia é ter alguém capaz de atuar junto com Pedro, porém de substituí-lo visto que sofre com a recorrência de lesões. Passagem pela Raposa O atacante viveu o auge de sua trajetória pelo Cruzeiro logo em sua segunda temporada no clube. Em 2025, marcou 26 gols (21 no Brasileirão e cinco na Copa do Brasil) e acabou convocado para Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti.