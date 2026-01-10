Em jogo com pênaltis e expulsões, Coritiba empata com Londrina e segue sem vencer no Paranaense

Em jogo com pênaltis e expulsões, Coritiba empata com Londrina e segue sem vencer no ParanaenseTime alviverde, que perdeu em casa na estreia, fica no 2 a 2 novamente no Couto Pereira e soma apenas um ponto no Grupo B, ainda sem vencedor
O Coritiba segue sem saber o que é vencer no Campeonato Paranaense após duas rodadas. Depois de estrear com derrota para o Foz do Iguaçu, o time alviverde ficou no empate por 2 a 2 com o Londrina, novamente no Couto Pereira. A forte chuva que caiu em Curitiba deixou o gramado pesado e contribuiu para um confronto marcado por intensidade, viradas e expulsões.
Com o resultado, o Coxa conquista o primeiro ponto no Estadual e ocupa a terceira posição do Grupo B, onde nenhum time venceu até agora. O Londrina, por outro lado, soma quatro pontos (uma vitória e um empate) e lidera o Grupo A.
O jogo
O Londrina abriu o placar aos 17 minutos, quando Lucas Taverna derrubou João Tavares dentro da área. Iago Teles converteu a cobrança de pênalti e colocou o Tubarão em vantagem. O Coritiba tentou responder com chutes de longa distância, mas parou nas defesas de Kozlinski. Aos 42′, o Coxa aproveitou uma saída errada do adversário e quase empatou com Thiago Azaf. O zagueiro Wallace evitou o gol com a mão, foi expulso, e o árbitro marcou pênalti. Azaf bateu com categoria e deixou tudo igual antes do intervalo.
Com um jogador a mais, o Coritiba pressionou bastante no segundo tempo. Kozlinski fez grandes defesas em finalizações de Bryan e João Almeida, mas não conseguiu evitar a virada aos 28 minutos: Ruan Lima fez o pivô e rolou para Matheus Dias, que bateu de primeira e contou com desvio para marcar o 2 a 1. O Alviverde quase ampliou pouco depois, em escanteio que Brayan finalizou na rede pelo lado de fora.
Na reta final, o Londrina foi para o ataque e conseguiu o empate. Paulinho Moccelin cruzou, Chrystyan ajeitou na segunda trave e Kevyn completou para o gol, decretando o 2 a 2. Nos acréscimos, André Cardoso recebeu o segundo amarelo e deixou o Tubarão com dois jogadores a menos, mas a equipe conseguiu segurar o resultado até o apito final.
Próximos passos
O Coritiba enfrenta o Maringá na terça-feira (13), às 20h, no Willie Davids. Já o Londrina visita o Azuriz na quarta-feira (14), também às 20h, no estádio Os Pioneiros.