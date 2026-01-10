Corinthians x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragemAtual campeão, o Timão faz sua estreia no Paulistão neste domingo, em casa
Um duelo entre dois times históricos do estado agita a rodada de abertura do Paulistão. Neste domingo, o atual campeão paulista e da Copa do Brasil, o Corinthians recebe a Ponte Preta, campeã da Série C de 2025, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília).
Onde assistir
O duelo entre Corinthians e Ponte Preta, pela 1ª rodada do Paulistão, neste domingo, terá transmissão da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming).
Como chega o Corinthians
Se a última impressão é a que fica, o Corinthians chega na temporada 2026 com a melhor impressão possível. Campeão paulista e da Copa do Brasil em 2025, o Timão chega para o Paulistão como o time a ser batido. Mas para o jogo deste domingo, a equipe terá uma série de desfalques.
Memphis Depay, Raniele, Rodrigo Garro, José Martínez e Yuri Alberto são baixas para Dorival Jr, além de Maycon, que não teve seu empréstimo renovado e deixou a equipe para se juntar ao Atlético-MG.
Como chega a Ponte Preta
Campeã da Série C em 2025, a Ponte inicia a temporada de 2026 com a “setinha pra cima”. A Macaca vai buscar o acesso para a Série B, mas antes vai brigar para fazer uma grande campanha no Paulistão.
Para o jogo deste domingo, no entanto, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com os reforços contratados para esta temporada. Por conta de um transfer ban, o goleiro Thiago Coelho, os laterais Bryan Borges e Lucas Justen, os zagueiros David Braz, Lucas Cunha e Walisson Maia, os volantes Pedro Martins e Tárik, o meia Cristiano, e os atacantes Herbert e Vitor Pernambucano, não foram inscritos e regularizados pelo clube.
CORINTHIANS x PONTE PRETA
Campeonato Paulista – 1ª rodada
Data e horário: 11/1/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André, Carrillo e Breno Bidon; Vitinho, Gui Negão e Pedro Raul. Técnico: Dorival Jr.
PONTE PRETA: Diogo Silva; João Gabriel, Pacheco, Saimon e Danilo Barcelos; Rodrigo Souza, Gustavo Telles e Elvis; Diego Tavares, Bruno Lopes e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.
Árbitro: Daiane Muniz
Assistentes: Neuza Inês Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
