Corinthians x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, o Timão faz sua estreia no Paulistão neste domingo, em casa / Crédito: Jogada 10

Um duelo entre dois times históricos do estado agita a rodada de abertura do Paulistão. Neste domingo, o atual campeão paulista e da Copa do Brasil, o Corinthians recebe a Ponte Preta, campeã da Série C de 2025, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília). Onde assistir O duelo entre Corinthians e Ponte Preta, pela 1ª rodada do Paulistão, neste domingo, terá transmissão da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming).

Como chega o Corinthians Se a última impressão é a que fica, o Corinthians chega na temporada 2026 com a melhor impressão possível. Campeão paulista e da Copa do Brasil em 2025, o Timão chega para o Paulistão como o time a ser batido. Mas para o jogo deste domingo, a equipe terá uma série de desfalques. Memphis Depay, Raniele, Rodrigo Garro, José Martínez e Yuri Alberto são baixas para Dorival Jr, além de Maycon, que não teve seu empréstimo renovado e deixou a equipe para se juntar ao Atlético-MG. Como chega a Ponte Preta Campeã da Série C em 2025, a Ponte inicia a temporada de 2026 com a “setinha pra cima”. A Macaca vai buscar o acesso para a Série B, mas antes vai brigar para fazer uma grande campanha no Paulistão.