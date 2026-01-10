Confira os jogos deste sábado (10/1) da Kings League Nations

Competição começa a definir os primeiros classificados para o mata-mata, mas também os primeiros eliminados

A Kings League Nations chega na última rodada da fase de grupos neste sábado (10/1) com cinco jogos, que vai definir os primeiros classificados, mas também os eliminados da competição. A primeira partida começa às 14h e o grande destaque do dia fica por conta Grupo B, que está completamente indefinido.

Os jogos deste sábado

O primeiro jogo do dia fica a cargo da Alemanha que encara um desesperado Japão. Os europeus vem de vitória crucial em seu último compromisso e briga por um lugar no mata-mata. Em contrapartida, os japoneses perderam seus dois embates no torneio, mas ainda tem chances de classificação caso consiga terminar como o terceiro melhor colocado entre todas as chaves. Contudo, um triunfo com muitos gols será necessário.

Na sequência, a surpreendente Indonésia, com duas vitórias até aqui, encara o México, para saber quem passa em primeiro no Grupo E e vai direto para as quartas de final. Além disso, França e Polônia também jogam por um lugar no Last Chance.

Na reta final do dia, a invicta Argentina encara os Estados Unidos. Por fim, a algoz do Brasil, Espanha, tenta fechar com 100% a fase de grupos em duelo contra o Catar, que pode ser decisivo para o Brasil.

Outros jogos deste sábado (10/1) na Kings League Nations

14h – Alemanha x Japão

15h – México x Indonésia

16h – França x Polônia

17h – Argentina x Estados Unidos

18h- Espanha x Catar