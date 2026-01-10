Com time alternativo, Cruzeiro perde para o Pouso Alegre na estreia no Mineiro

Com time alternativo, Cruzeiro perde para o Pouso Alegre na estreia no MineiroNo Mineirão, sem os astros, a Raposa leva de 2 a 1. Um dos gols foi de suspenso dois anos pela Penalidade Máxima. Tite estreia com derrota
O Pouso Alegre aproveitou muito bem o fato de o Cruzeiro não atuar com seu time principal e, assim, conseguiu um excelente resultado na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Em pleno Mineirão, venceu por 2 a 1, com golaços de Alexandre Pena e Gabriel Tota, este útimo voltando após suspensão de 720 dias. A Raposa diminuiu no fim, com Kauã Além disso, o jogo marcou a estreia dos dois treinadores: Neto, pelo lado do Cruzeiro, e Danilo, ex-astro do Corinthians na década passada, que agora inicia sua carreira como técnico de time principal após um período de sucesso no sub-20 do Timão. O jogo teve ótimo público: 35.139.
O Cruzeiro atuou com um time alternativo. Entre os titulares, havia alguns nomes conhecidos, como Jonathan Jesus, João Marcelo e Matheus Henrique, mas a base da equipe foi formada por jogadores do sub-23 e do sub-20. Enquanto isso, os principais astros acompanharam a partida das tribunas, inclusive Gerson, anunciado oficialmente neste domingo e que entrou em campo antes da partida para ser apresentado à torcida.
Punidos pelo Penalidade Máxima voltam a campo
Comandado pelo técnico Danilo, o Pouso Alegre teve como destaques os jogadores Romarinho, que começou como titular, e Gabriel Tota, atacante que entrou no intervalo. Vale lembrar que os dois cumpriram dois anos de suspensão por manipulação de resultados e voltaram a campo neste sábado. Ambos, inclusive, foram punidos na Operação “Penalidade Máxima”. Romarinho, pivô das investigações, atuava no Vila Nova e tentou induzir companheiros a cometer um pênalti. Já Tota, então no Juventude, influenciou um colega a receber cartão amarelo. Inicialmente, Romarinho foi banido do futebol, mas a pena acabou reduzida para 720 dias. O mesmo ocorreu com Tota. Curiosamente, os dois foram protagonistas do segundo gol do Pouso Alegre: Romarinho deu o passe e Tota marcou.
Como o Pouso Alegre venceu o Cruzeiro
O Pouso Alegre surpreendeu o Cruzeiro ao sair na frente aos cinco minutos. Logo no início, o apoiador Alexandre Pena caiu pela direita, próximo da área, rompeu a marcação e chutou pelo alto, pegando o goleiro Otávio adiantado.
Apesar disso, o Cruzeiro passou a pressionar e, na sequência, teve pelo menos três boas chances, com o goleiro Anderson fazendo importantes defesas. Um dos lances mais claros, por exemplo, ocorreu aos 23 minutos, quando Kaique Kenji fez grande jogada e rolou para o chute de Ryan Lelis. Anderson fez defesa parcial e, logo depois, na sobra, Kauã Moraes finalizou novamente, exigindo mais um milagre do goleiro do Pouso Alegre. Ainda assim, a bola chegou a descer em direção ao gol, porém, o zagueiro Vitão salvou em cima da linha. Dessa forma, foi incrível a bola não ter entrado. Outro fato a lamentar no Cruzeiro, foi a lesão de Matheus Henrique. Sentiu o tornozelo esquerdo e saiu aos 17 minutos.
No segundo tempo, o Cruzeiro seguiu pressionando, mas, quem voltou a marcar foi o Pouso Alegre, novamente com direito a um golaço aos dez minutos. Romarinho recuperou um passe errado de Murilo e tocou para Tota, que finalizou de fora da área para fechar o placar. A Raposa seguiu em cima, Tite fez alterações que surtiram efeito. Mas Anderson fez boas defesas, duas delas nos acréscimos. Aos 50, a Raposa diminuiu com Kauâ Prates escorando escanteio da direita. Mas não deu tempo para o empate. Mesmo com pressão nos dois minutos finais do tempo extra.
CRUZEIRO 1X2 POUSO ALEGRE
Campeonato Mineiro – 1ª rodada
Data: 10/1/2026
Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público: 35.139
Renda: R$ 1.039.800,00
Gols: Alexandre Pena, 5’/1ºT (0-1); Gabriel Tota, 10’/2ºT (0-2); Kauã Prates, 50’/2ºT (1-2)
Cruzeiro: Otávio; Kauã Moraes (Nicolas, 33’/2ºT), Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique (Murilo Rikman 18’/1ºT), Japa e Ryan Guilherme (Fernando,15’/2ºT); Rodriguinho (Cauan Baptistella, 33’/2ºT), Rayan Lelis e Kaique Kenji (Vitinho, 15’/2ºT) Técnico: Tite.
Pouso Alegre: Anderson; Da Silva (André Krobel, 29’/2ºT), Xandão, Vitão (Vanderley, Intervalo) e Matheus Nunes; Alexandre Pena (Gabriel, 33’/2ºT) e Romarinho; Pedro Arthur, Marcelo Cauá e Caio (Thiago, Intervalo); Nathan Palafoz (Gabriel Tota, Intervalo). Técnico: Danilo Andrade.
Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior
Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza
VAR: Emerson Almeida Ferreira
Cartões amarelos: Anderson (POA)
