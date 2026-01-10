Com mistão, Manchester City esmaga o Exeter e avança na Copa da Inglaterra

Mesmo sem todos seus titulares, time de Pep Guardiola goleia por 10 a 1 o fraquíssimo adversário da Terceira Divisão

Logo aos 12 minutos, o zagueiro Alleyne inaugurou o placar aproveitando um cruzamento na área e finalizando de pé esquerdo para o fundo da rede. Pouco depois, aos 24 , o volante e capitão Rodri ampliou com um chute de longa distância que encontrou o canto, deixando o goleiro sem reação.

O Manchester City, mesmo sem contar com todo seu poderio, não deu a menor chance ao Exeter City, neste sábado (10), pela terceira fase da FA Cup, impondo um massacre de 10 a 1 no Etihad Stadium. A equipe de Pep Guardiola, amplamente favorita contra o time da terceira divisão inglesa, confirmou o favoritismo e agora aguarda sorteio para saber o próximo adversário.

A pressão continuou e, já perto do intervalo, dois gols contra complicaram ainda mais a situação do Exeter. Aos 42 minutos, Doyle-Hayes acabou desviando a bola para seu próprio gol ao tentar cortar um cruzamento, e, nos acréscimos, aos 47, Fitzwater também marcou contra, consolidando a vantagem de 4 a 0 antes do intervalo.

No segundo tempo o ritmo não caiu. Aos quatro minutos, Lewis ampliou ao aproveitar assistência de Semenyo. Aos nove, o estreante Semenyo finalmente anotou seu nome no placar com um belo gol após receber de Cherki. Mesmo em ritmo de treino, sem fazer o mínimo esforço, o City ampliou. Reijnders, aos 26, marcou o sétimo, O’Reilly, aos 34, anotou o oitavo, e McAidoo, aos 41, o nono.

O Exeter, porém, ainda achou tempo de anotar o gol de honra, aos 45, marcado por Birch, que foi aplaudido até mesmo pelos torcedores do City. Mas ainda não tinha acabado: aos 46, Lewis fez o décimo para fechar o massacre do City em grande estilo.

