Com hat-trick de goleiro, França vence e elimina a Polônia na Kings League Nations

Lesec tem grande atuação e franceses agora aguardam restante da rodada para saber sua situação no restante da competição

O escalonado começou com bastante emoção. Afinal, logo nos primeiros ataques, os gols começaram a sair. O goleiro Lesec fez 1 a 0 para França, mas Linca empatou. Depois, Moussa colocou novamente os franceses na frente. Contudo, pouco tempo depois, Kucharski novamente marcou e deixou tudo igual para a Polônia.

A França embalou e venceu mais uma na Kings League Nations. Os franceses venceram a Polônia por 9 a 7 com direito a um hat-trick do goleiro Lesec. Assim, com o resultado, os poloneses somaram sua terceira derrota em três jogos e estão eliminados da competição.

Mesmo com todos os jogadores em quadra, os tentos continuaram saindo. Imbula, Gouye e o presidente e ex-jogador Rami marcaram e fizeram 5 a 2 para a França. Contudo, no gol dobro, Jaszczak marcou para a Polônia e novamente deixou o placar próximo, indo para o intervalo com o marcador em 5 a 4.

Chuva de gols na Kings League Nations

A etapa final começou com o dado definindo um 2×2 e os gols continuaram saindo. Sano, Lesec e Moussa marcaram para os franceses, enquanto Bienias e Jaszczak guardaram para a Polônia. Assim, o embate voltou com todos os atletas em quadra com um 8 a 6 para a França. Os poloneses ainda tiveram um pênalti do presidente para bater, mas que acabou sendo desperdiçado.

No Matchball, a Polônia esboçou uma reação ao marcar Zapala. Contudo, o goleiro Lesec, em dia inspirado, anotou seu terceiro gol na partida e garantiu a vitória francesa.

A situação das seleções na Kings League Nations

Com este resultado, a França aguarda o embate entre Argélia e Itália para saber que posição vai terminar em seu grupo. Já a Polônia, que perdeu todos os seus jogos na competição, está eliminada.