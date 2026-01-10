Com gol de estreante, Fenerbahçe vence o Galatasaray e fatura a Supercopa da Turquia

Com gol de estreante, Fenerbahçe vence o Galatasaray e fatura a Supercopa da TurquiaFener fatura o seu nono título da competição e conta com gols de Guendouzi e Oosterwolde para despachar o rival e ficar com a taça
O Fenerbahçe quebrou um jejum de 11 anos e conquistou o título da Supercopa da Turquia. O triunfo veio após vitória por 2 a 0 sobre o rival Galatasaray, em Istambul, neste sábado (10). O francês Guendouzi, que fazia sua estreia pela equipe, e o holandês Oosterwolde marcaram os gols do triunfo, um em cada tempo.
Dois brasileiros saíram com o título pelo Fenerbahçe: Ederson e Anderson Talisca. O goleiro começou como titular e faturou seu primeiro troféu no futebol turco. Já o meia entrou no decorrer do jogo. O ex-São Paulo Gabriel Sara também iniciou no banco de reservas, só que pelo lado perdedor.
O Fenerbahçe chegou ao nono título da Supercopa da Turquia, enquanto Galatasaray é o líder isolado, com 14 conquistas.
As duas equipes voltam a campo durante a semana, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa da Turquia. Na terça-feira (13), o Galatasaray encara o Fethiyespor, fora de casa. No dia seguinte, é a vez do Fenerbahçe entrar em campo para enfrentar Beyoglu Yeni Carsi Fk, também longe de seus domínios.
O Galatasaray teve o controle de jogo, com mais posse de bola e ações ofensivas. Contudo, não conseguiu traduzir a superioridade e as finalizações em gol. Por outro lado, o Fener mostrou efetividade e soube aproveitar as chances para fazer 2 a 0.
O primeiro gol saiu com o meia Guendouzi, aos 28 minutos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Oosterwolde ampliou aos três. O zagueiro holandês deixou o campo lesionado e preocupa para a sequência da temporada.
