Com atuação de gala de Roger, 17 anos, Grêmio goleia o Avenida

A estreia de Luis Castro foi com um 4 a 0 fora de casa. Tencico escalou quase a força máxima, e o garoto da base encheu os olhos / Crédito: Jogada 10

Com uma atuação de gala do garoto Roger, de apenas 17 anos, o Grêmio começou bem a sua campanha no Gauchão-2026. O time foi até Santa Cruz do Sul, no estádio dos Eucaliptos, sob chuva e gramado ruim, e goleou o Avenida por 4 a 0. Os gols saíram no segundo tempo, três deles no intervalo de oito minutos, no início da etapa final. Roger iniciou as jogadas dos dois primeiros gols, de Amuzo e Wagner Leonardo, e marcou o terceiro gol. Ele e outros três companheiros saíram aos 11 minutos, já que o jogo estava ganho. Mas, aos 27, Arthgur marcou o quarto, seu primeiro gol desde que voltou ao Grêmio. Outro destaque foi Tiaguinho, o outro garoto que entrou no meio das feras e deu o passe para o primeiro gol. A vitória colocou o Grêmio como líder do Grupo B. Afinal, Monsoon empatou com Ypiranga, e Caxias, Novo Hamburgo e Inter de Santa Maria ainda não estrearam. Este jogo marcou a estreia de Luis Castro no comando do Grêmio. Como foi a goleada do Grêmio

O Grêmio começou com um futebol mais preso no primeiro tempo. Mas as oportunidades apareceram e foram claras para ambos os times, apesar do 0 a 0 nos 45 minutos iniciais. Duas chances com Emerson Tucão: uma chutando para fora após erro da zaga ao cortar, e outra quando Grando alçou com o pé. O Grêmio teve em Amuzo o seu destaque, jogando pela esquerda; em uma delas chutou com perigo e, em outra, cruzou, mas Carlos Vinicius não conseguiu arremate eficaz, dando chance para a defesa de Rodrigo. No segundo tempo, o Grêmio detonou. Logo no primeiro ataque, antes do primeiro minuto, Roger viu a infiltração de Rodriguinho e tocou para o companheiro cruzar na medida para o chute de Amuzo, abrindo o placar. A porta estava aberta. Depois de levar um susto, quando Gabriel Grando errou uma saída de bola, mas Sveninda não aproveitou, os gremistas ampliaram aos quatro minutos. Novamente Roger mandou bem: ajeitou para Wagner Leonardo, de barriga, empurrar para a rede. Aos oito, após ótima troca de passes pela esquerda, Cristaldo recebeu na entrada da área e rolou para Roger, que bateu com força e fez um belo gol, ratificando a sua grande partida. Aos dez, com o jogo ganho, Luis Castro fez quatro trocas, envolvendo o garoto Roger. O Grêmio seguiu muito superior, com Carlos Vinicius perdendo duas chances. Mas, aos 27, após escanteio cobrado por William, a zaga rechaçou, e a bola sobrou para Arthgur bater no canto esquerdo de Rodrigo: 4 a 0 e festa gremista em Santa Cruz do Sul.