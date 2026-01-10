Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com atuação de gala de Roger, 17 anos, Grêmio goleia o Avenida

Com atuação de gala de Roger, 17 anos, Grêmio goleia o Avenida

A estreia de Luis Castro foi com um 4 a 0 fora de casa. Tencico escalou quase a força máxima, e o garoto da base encheu os olhos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com uma atuação de gala do garoto Roger, de apenas 17 anos, o Grêmio começou bem a sua campanha no Gauchão-2026. O time foi até Santa Cruz do Sul, no estádio dos Eucaliptos, sob chuva e gramado ruim, e goleou o Avenida por 4 a 0. Os gols saíram no segundo tempo, três deles no intervalo de oito minutos, no início da etapa final. Roger iniciou as jogadas dos dois primeiros gols, de Amuzo e Wagner Leonardo, e marcou o terceiro gol. Ele e outros três companheiros saíram aos 11 minutos, já que o jogo estava ganho. Mas, aos 27, Arthgur marcou o quarto, seu primeiro gol desde que voltou ao Grêmio. Outro destaque foi Tiaguinho, o outro garoto que entrou no meio das feras e deu o passe para o primeiro gol.

A vitória colocou o Grêmio como líder do Grupo B. Afinal,  Monsoon empatou com Ypiranga, e Caxias, Novo Hamburgo e Inter de Santa Maria ainda não estrearam. Este jogo marcou a estreia de Luis Castro no comando do Grêmio.

Como foi a goleada do Grêmio

O Grêmio começou com um futebol mais preso no primeiro tempo. Mas as oportunidades apareceram e foram claras para ambos os times, apesar do 0 a 0 nos 45 minutos iniciais. Duas chances com Emerson Tucão: uma chutando para fora após erro da zaga ao cortar, e outra quando Grando alçou com o pé. O Grêmio teve em Amuzo o seu destaque, jogando pela esquerda; em uma delas chutou com perigo e, em outra, cruzou, mas Carlos Vinicius não conseguiu arremate eficaz, dando chance para a defesa de Rodrigo.

No segundo tempo, o Grêmio detonou. Logo no primeiro ataque, antes do primeiro minuto, Roger viu a infiltração de Rodriguinho e tocou para o companheiro cruzar na medida para o chute de Amuzo, abrindo o placar. A porta estava aberta. Depois de levar um susto, quando Gabriel Grando errou uma saída de bola, mas Sveninda não aproveitou, os gremistas ampliaram aos quatro minutos. Novamente Roger mandou bem: ajeitou para Wagner Leonardo, de barriga, empurrar para a rede. Aos oito, após ótima troca de passes pela esquerda, Cristaldo recebeu na entrada da área e rolou para Roger, que bateu com força e fez um belo gol, ratificando a sua grande partida.

Aos dez, com o jogo ganho, Luis Castro fez quatro trocas, envolvendo o garoto Roger. O Grêmio seguiu muito superior, com Carlos Vinicius perdendo duas chances. Mas, aos 27, após escanteio cobrado por William, a zaga rechaçou, e a bola sobrou para Arthgur bater no canto esquerdo de Rodrigo: 4 a 0 e festa gremista em Santa Cruz do Sul.

AVENIDA 0X4 GRÊMIO

Campeonato Gaúcho – 1ª rodada
Data: 10/1/2026
Local: Estádio dos Eucaliptos, Santa Cruz do Sul (RS)
Gols: Amuzo, 40 segundos’/2ºT (0-1); Wagner Leonardo, 4’/2ºT (0-2); Rogerm 8’1/2ºT (0-3); Arthur, 27’/2ºT (0-4)
AVENIDA: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa (Emerson Junior, 11’/2ºT) , Melanez, Jô e Vinicius Silva; Anderson Uchoa, Anderson Recife (Zé Pedro, 11’/2ºT), Wellisson e Tinga (Ranisson, 11’/2ºT); Emerson Tucão  (Luisinho, 28’/2ºT) e Xandy (Wesley Pionteck, 41’/2ºT). Técnico: Gabriel Dutra
GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista; Arthur, Tiaguinho, (Dodi, 11’/2ºT), Roger (Pavón, 11’/2ºT)  Cristaldo  (William, 11’/2ºT); Amuzu (Arevena, 11’/2ºT) e Carlos Vinícius (Riquelme, 28’/2ºT). Técnico: Luís Castro
Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos
Assistentes: Otavio Legramanti e Paulo Ivan de Ávila da Silva
VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima
Cartões amarelos: Zé Pedro (AVE);  Pavón (GRE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar